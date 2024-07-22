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Ameliyatsız nasıl kilo verdiğini tek tek anlattı! 1,5 yılda 87 kilo vererek 63 kiloya düştü!

Deniz Yalabık, 2021 yılında "Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler" programına konuk olarak, cerrahi bir işleme başvurmadan nasıl 90 kilo kaybettiğini anlattı. Başlangıçta 150 kilo olan Yalabık, disiplinli bir diyet ve yaşam tarzı değişikliği ile 60 kiloya düşerek göz kamaştıran bir dönüşüm yaşadı. Bu süreçte hangi besinlerden kaçındığını, izlediği diyet programını ve sağlıklı yaşam sırlarını izleyicilerle detaylı bir şekilde paylaştı. Yalabık’ın hikayesi, kilo vermek isteyenler için ilham verici bir örnek teşkil etti.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 08:38 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 08:49
Ameliyatsız nasıl kilo verdiğini tek tek anlattı! 1,5 yılda 87 kilo vererek 63 kiloya düştü!

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Deniz Yalabık, "Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler" programında cerrahi müdahale olmadan 90 kilo vermesinin detaylarını paylaştı. İşte kilo verme sürecinin önemli adımları...

İŞTE ZAYILFAMAK İÇİN 5 ÖNEMLİ ADIM

Kendini Tanıma: Kilo verme sürecine başlamadan önce kan değerlerinizi kontrol ettirerek vücudunuzun ihtiyaçlarını öğrenin. Vitamin ve mineral eksiklikleri, hormon dengesizlikleri gibi sorunlar kilo vermeyi zorlaştırabilir.

Doğru Beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Doğru porsiyon kontrolü ile besinleri tüketmek önemlidir. Diyetisyenle çalışarak vücut analizi yaptırın ve kişisel beslenme planı oluşturun.

Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak kilo verme sürecinde büyük bir rol oynar. Hem kas kütlesini korur hem de metabolizmayı hızlandırır. Uzun vadeli kilo kaybı için egzersiz şarttır.

Psikolojik Destek ve Motivasyon: Kilo verme sürecinde motivasyon çok önemlidir. Küçük hedefler koyarak başarıya ulaşın ve kendinizi ödüllendirin. Eleştirileri dikkate almayın ve hedeflerinize odaklanın.

Ödem ve Besin İntoleransı: Ani kilo artışları ve ödem sorunları besin intoleranslarından kaynaklanabilir. Alerji testleri yaptırarak intoleranslarınızı öğrenin ve bu besinlerden kaçının.

Deniz Yalabık 2,5 yıl önce tartıya çıktı ve 150 kilo olduğunu görünce hemen rejime başladı. Bıçak altına yatmadan, diyetisyene gitmeden 1,5 yılda 87 kilo vererek 63 kiloya düştü. Yalabık, "Tartıda 150 kiloyu görünce ya kilolarım beni yenecek ya da ben kiloyu yeneceğim dedim. Kararlı hareket ettim, sağlam adımlarla ilerledim" dedi. 18 yaşında kansere yakalanan Yalabık, kendini yemeklere vererek kilo aldı. Sabahları 1 yumurta, zeytin, peynir; ara öğünde sebze tüketti.

DENİZ YALABIK'IN BESLENME DÜZENİ

Sabah 🌅:

  • 🥚 1 adet haşlanmış yumurta
  • 🥒 Domates, salatalık, biber (taze sebzeler)
  • 🫒 5-6 adet zeytin
  • 🍞 1 dilim tam buğday ekmeği
  • 🧀 1 dilim beyaz peynir (yağsız)

Ara Öğün 🌿:

  • 🍎 1 adet elma veya armut

Öğle 🕛:

  • 🍗 Izgara tavuk veya balık
  • 🥗 Büyük bir yeşil salata (zeytinyağı ve limon soslu)
  • 🥔 1 küçük porsiyon haşlanmış patates veya bulgur pilavı

Ara Öğün ☕:

  • 🍊 1 adet portakal veya kivi
  • 🥜 Bir avuç çiğ badem veya ceviz

Akşam 🌆:

  • 🥩 Izgara kırmızı et veya tavuk göğsü
  • 🥦 Buharda pişmiş sebzeler (brokoli, karnabahar, havuç)
  • 🥗 Yanında küçük bir yeşil salata

Ara Öğün 🌙:

  • 🍓 Bir kase yoğurt (probiotik) üzerine taze meyve veya tarçın

Ekstra İpuçları 💡:

  • 💧 Bol su içmeyi unutma (günde en az 8 bardak)!
  • 🏃‍♀️ Düzenli egzersiz yap (yürüyüş, hafif koşu veya evde egzersiz).
  • 💤 Yeterli uyku al (günde en az 7-8 saat).
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