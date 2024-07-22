Ameliyatsız nasıl kilo verdiğini tek tek anlattı! 1,5 yılda 87 kilo vererek 63 kiloya düştü!

Doğru Beslenme : Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Doğru porsiyon kontrolü ile besinleri tüketmek önemlidir. Diyetisyenle çalışarak vücut analizi yaptırın ve kişisel beslenme planı oluşturun.

Kendini Tanıma : Kilo verme sürecine başlamadan önce kan değerlerinizi kontrol ettirerek vücudunuzun ihtiyaçlarını öğrenin. Vitamin ve mineral eksiklikleri, hormon dengesizlikleri gibi sorunlar kilo vermeyi zorlaştırabilir.

Egzersiz: Düzenli egzersiz yapmak kilo verme sürecinde büyük bir rol oynar. Hem kas kütlesini korur hem de metabolizmayı hızlandırır. Uzun vadeli kilo kaybı için egzersiz şarttır.

Psikolojik Destek ve Motivasyon: Kilo verme sürecinde motivasyon çok önemlidir. Küçük hedefler koyarak başarıya ulaşın ve kendinizi ödüllendirin. Eleştirileri dikkate almayın ve hedeflerinize odaklanın.