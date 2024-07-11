SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Yer alacağı projeyi duyanlar çok şaşırıyor! Sinem Kobal sahalara geri dönüyor! 7 yıl aradan sonra...

Uzun bir aradan sonra Sinem Kobal, ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Sevilen oyuncu, "Her Şeyin Başı Merkür" adlı yeni bir film projesiyle setlere dönüyor. Başrolünü üstleneceği bu filmle, Kobal, hayranlarını yeniden büyülemeye hazırlanıyor. Çekimlerinin ağustos ayında başlaması planlanan bu proje, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Sinem Kobal, son dönemde ekranlardan uzak kalmış ve hayranları tarafından özlenmişti. Ancak, başarılı oyuncu bu sessizliğini "Her Şeyin Başı Merkür" adlı filmle bozuyor. Kobal, yeni filminde başrol oynayarak hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu dönüş, hayranları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. İşte Sinem Kobal'ın dönüşüne dair tüm ayrıntılar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 09:16 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 09:16
Yer alacağı projeyi duyanlar çok şaşırıyor! Sinem Kobal sahalara geri dönüyor! 7 yıl aradan sonra...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünde yer alacağı "Her Şeyin Başı Merkür" adlı yeni filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kobal, hayranlarına büyük bir sürpriz yapıyor. Detayları henüz açıklanmayan filmin çekimleri ağustos ayında başlayacak.

Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip iki çocuk dünyaya getirdikten sonra oyunculuğa ara vermişti. Ancak, güzel oyuncu, 7 yıl aradan sonra setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Başrolünü oynayacağı yeni film projesiyle hayranlarının karşısına çıkacak.

YENİ PROJESİ: HER ŞEYİN BAŞI MERKÜR

Sinem Kobal, geçen haftalarda "Karşılamalar" adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra, başrolünü oynayacağı "Her Şeyin Başı Merkür" filmine hazırlanıyor. Ayşe Balıbey'in aynı adlı kitabından uyarlanan bu film, savaş muhabiri olma hayali kurarken kendini bir dergide burç yazarı olarak bulan Elif'in eğlenceli hikayesini anlatıyor. Astrolojik komedi türündeki bu film, seyircilere keyifli anlar vaat ediyor.

Sky Film'in yapımcılığını üstlendiği filmin yapımcısı Emre Oskay, senaristi ise Ayşe Balıbey. Yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturacak. Çekimlerin ağustos ayında başlaması planlanıyor ve Sinem Kobal'ın filmdeki partneri için görüşmeler sürüyor.

Emre Altuğ’dan hem Çağla Şıkel hem Gözde Kansu cevabı! Aşk sorularına yeşil ışık yaktı kafalar karıştı! Buna bir süredir hayır demiyorumEmre Altuğ’dan hem Çağla Şıkel hem Gözde Kansu cevabı! Aşk sorularına yeşil ışık yaktı kafalar karıştı! Buna bir süredir hayır demiyorum
Emre Altuğ'dan hem Çağla Şıkel hem Gözde Kansu cevabı! Aşk sorularına yeşil ışık yaktı kafalar karıştı! "Buna bir süredir hayır demiyorum"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
Başkan Erdoğan’dan NATO Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Türkiye İsrail’le işbirliğini onaylamayacak
Anadolu Ajansı
EMEKLİYE EK ZAM ZİRVESİ | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Beşiktaş’ın istediği Angel Di Maria kararını verdi! Transferde dengeler değişebilir...
Pençe vuruldu kilit kapanıyor | Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarihi ilk kez açıkladı: Tüm alanı kontrol altına alacağız
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak uyarısı! O bölgeler için alarm verildi
Elektrikte yeni dönem: Faturasını düzenli ödeyene güvence bedeli yok
Galatasaray’dan orta sahaya çifte hamle! Okan Buruk isimlerini verdi yönetim transferde bombaları patlatmak istiyor!
Gözler Başkan Erdoğan’da! NATO Zirvesinde liderlerle peş peşe kritik temaslar
Suriye’den Şam’a gideceğiz Esad’la görüşeceğiz diyen CHP’ye yalanlama | CHP’den ’pürüz çıktı’ itirafı
ABD Başkanı Joe Biden’dan bir gaf daha! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi kürsüye Putin olarak davet etti
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
Transfer bitti derken Fenerbahçe’nin keyfini kaçıran teklif! Jose Mourinho onu bekliyordu...
Başkan Erdoğan görüşmesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den flaş tarihi konferans açıklaması
SON DAKİKA