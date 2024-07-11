Kimse bilmiyordu! "Bütün zorlukları..." Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisini paylaştı!

Ve hayat sana teşekkür ediyorum. Bizi o kadar güzel, o kadar iyi, o kadar temiz bir şekilde bu seviyeye gelmemizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Asıl konu, bana bu güzel duyguyu, hissi, tecrübeyi, gururu yaşatan kardeşlerime ve ilk göz ağrım ve bu hayattaki ilk görevimi bana veren sevgili sen! İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim ailemsiniz."
Güneş ailesi, bu duygusal paylaşım ile takipçilerin kalbini fethetti. Zehra Güneş'in başarılı spor kariyerinin arkasındaki bu güçlü aile bağları, onun başarısında büyük bir etken olarak görülüyor. Zehra'nın doğum günü vesilesiyle yapılan bu paylaşımlar, hem onun hem de ailesinin ne kadar sevgi dolu ve birbirine bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.