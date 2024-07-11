Emre Altuğ’dan hem Çağla Şıkel hem Gözde Kansu cevabı! Aşk sorularına yeşil ışık yaktı kafalar karıştı! "Buna bir süredir hayır demiyorum"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Hem eski eşi Çağla Şıkel hem de oyuncu Gözde Kansu hakkında açıklamalarda bulunan Emre Altuğ, aşk sorularına verdiği cevaplarla da dikkat çekti. Son olarak Emre Altuğ, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yaktığı yeşil ışıkla kafaları iyice karıştırdı.
Emre Altuğ, aşk sorularına verdiği cevaplarla da dikkat çekti. Son olarak Emre Altuğ, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yaktığı yeşil ışıkla kafaları iyice karıştırdı.
Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 10 Ağustos 2008 tarihinde başlayan evliliklerini 2015 yılında sonlandırdı.
Evliliklerini Kuzey ve Uzay isimli çocuklarıyla taçlandıran eski çift, boşandıktan sonra da çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir davranış sergiledi. Aynı zamanda özel hayatlarını da ekranlardan uzak yaşadı.