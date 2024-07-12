Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel hamile mi? Karnı belirginleşti magazin gündemi sallandı! Ayrılık yok 3.bebek var...

Demirel çifti bunu yalanladı. Volkan Demirel "Bir 14-15 yıl daha gider diye düşünüyoruz" dedi. Ünlü çiftin şimdi de bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre; Zeynep Demirel 3. kez hamileydi. Doğum gününden bir fotoğraf paylaşan güzelin karnının belirginleştiği görüldü. Volkan Demirel eşinin yaş günü karesinin altına şu mesajı yazdı: İyi ki doğdun Zeynom. SENİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM.