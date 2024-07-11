Yabani dizisinde hikaye komple değişiyor! 2. sezon öncesi 5 isim birden...

Yabani dizisinin ilk sezonunun ardından gözler yeni sezona çevrildi. Dizi yeni yayın dönemine bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 20 Ağustos'ta sete çıkacak olan dizi, izleyicilere yepyeni hikayeler ve karakterler sunmaya hazırlanıyor.
Yabani dizisinin ilk sezonunun ardından gözler yeni sezona çevrildi. Dizi yeni yayın dönemine bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 20 Ağustos'ta sete çıkacak olan dizi, izleyicilere yepyeni hikayeler ve karakterler sunmaya hazırlanıyor.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞİYOR MU?
Dizinin ilk olarak salı günü yayınlanmaya başlamış olmasına rağmen daha önceki bölümlerde cumartesi günlerine alınmıştı.
Yabani yeni sezonda cumartesi günleri ekranlara gelmeye devam edecek.
Yeni sezon yayın tarihi olarak en geç Eylül ayının ilk haftası planlanıyor.
KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER
Yeni sezonda, kadroda önemli değişiklikler yaşanacak. Bazı oyuncuların ayrılması ve yeni oyuncuların hikayeye dahil olması bekleniyor.
Ancak dizinin sadık izleyicileri, özellikle Asi ve Alaz arasındaki aşk hikayesine daha fazla odaklanılmasını umuyor.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Ece'nin kaybından sonra, kimse beklenen tepkileri verememişti, Yaman hariç... Yaman, Şebnem'in onlara bıraktığı masum canın, kendisi gibi ailesiz büyümesini istememişti.
Rüya, Alaz ve Çağla, yeni doğan bebeğin üç kardeşi olmuştu. Ancak trajedinin boyutu o kadar büyüktü ki herkes ayrı taraflara savrulmuştu. Ve bir kez daha, ana babaların günahlarının bedeli, suçsuz bir çocuğun sınavı olacaktı.
Serhan'ın firari olması, Neslihan'ı daha yasını bile tutamadan diğer çocuklarına karşı aşırı korumacı davranmaya mecbur bırakmıştı. Asi ise Alaz'la birlikte aydınlık yarınların kilidini açabilecek gelişmelerin içindeydi. Ancak önce Alaz'ın zihnindeki Serhan'dan kalan karanlığı aşması gerekiyordu. İki aşık, hayatlarında dönüm noktası olacak bir kararın eşiğine gelmişlerdi.