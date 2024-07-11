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Sinem Kobal’dan anne-kız paylaşımı geldi! Minik Lalin annesini gölgede bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın...

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, ilk göz ağrısı Lalin ile paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, kızıyla bahçe keyfi yaptığı anlara ait kareleri Instagram sayfasında yayınladı. Lalin kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olurken son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Lalin için "Ne kadar büyümüş" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 16:29 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 16:29
Sinem Kobal’dan anne-kız paylaşımı geldi! Minik Lalin annesini gölgede bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın... 1

ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında meslektaşı Sinem Kobal'la hayatını birleştirdi.

Sinem Kobal’dan anne-kız paylaşımı geldi! Minik Lalin annesini gölgede bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın... 2

Oyuncu çiftin bu evlilikten Lalin ve Leyla adlarında iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal, ilk göz ağrısı Lalin'le Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu.

Sinem Kobal’dan anne-kız paylaşımı geldi! Minik Lalin annesini gölgede bıraktı! Kenan İmirzalıoğlu’nun ilk göz ağrısına bakın... 3

Ünlü oyuncu, kızıyla bahçe keyfi yaptığı anlara ait kareleri Instagram sayfasında yayınladı.

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