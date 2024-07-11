Yeni sezonda olmayacaklar! Kızılcık Şerbeti’nde 8 başrol de kadrodan çıktı

Yeni Sezonda Kadro Hareketli
Kızılcık Şerbeti, yeni sezona taze kanlar ekleyerek heyecanı artırmayı hedefliyor. Bu isimler arasında en dikkat çekici olanı, Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Batuhan Yüzgüleç. Yüzgüleç, dizide "Firaz" karakterine hayat verecek ve Nursema karakteriyle etkileşimi merakla bekleniyor.
Diğer yandan, Selin Türkmen, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın canlandırdığı karakterler, sezon finaliyle birlikte diziye veda etti. Bu ayrılıklar, hikaye akışında önemli değişikliklere neden olacak gibi görünüyor.
Daha önce Settar Tanrıöğen, Kayra Şenocak, Gizem Yanık ve Ömer'in avukatı Oral Özer gibi karakterlerin de diziye veda etmesi, yeni sezonda dengelerin nasıl değişeceği konusunda merak uyandırıyor.
Toplamda 8 kişi bu sezon ayrılmış oldu.