Yeni sezonda olmayacaklar! Kızılcık Şerbeti’nde 8 başrol de kadrodan çıktı

Hakkında çıkan haberlerden habersiz olduğunu belirten genç oyuncu, "Ne zaman çıktı o haber? Benim haberim yok. Beni gönderdilerse bilmiyorum ama devam ediyoruz. Haberleri de görmedim, şu an sizden duyuyorum. Herkes bir şey yazıyor." ifadelerini kullandı. Türkoğlu'nun bu açıklamasıyla birlikte hayranları derin bir nefes alırken, Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti Yeni Sezonda İzleyiciyi Şoke Mi Edecek? Kızılcık Şerbeti, sezon finalinde ortaya çıkan Ömer ve Görkem ilişkisiyle adeta bombayı patlatmıştı. Yeni sezon için heyecanla bekleyiş sürerken, izleyiciler de yaşanabilecekler konusunda şimdiden tahminlerde bulunmaya başladı.

Kıvılcım'ın Ömer'in bu "ihanetini" affetmeyeceği düşünülürken, Ömer'in "Ayrıydık seninle" bahanesine sığınıp olayları daha da çetrefilli bir hale getirmesi bekleniyor. Sosyal medyada ise Kıvılcım'ın kuzeni Meri karakterinin hikayeye dahil olmasıyla işlerin daha da karışacağı konuşuluyor.

Şebnem Bozoklu'nun canlandıracağı Meri karakterinin, Kıvılcım'ın yanında yer alması beklenirken, senaristlerin ters köşe hamleleriyle ünlü olduğu da bir gerçek. Hatta bazı teoriler, Ömer'in Meri'nin Kıvılcım'ın kuzeni olduğunu bilmeden bir ilişki yaşayabileceği ve bunun sonunda evlilik yoluna gidebileceği yönünde.