Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay'la tatilde! Kumda oynarken paylaştı büyük beğeni topladı! İşte anne-kızın o anları...

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Aslı Enver, tatil sezonunu açarak kızı Elay ile keyifli anlar geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Elay'ın 1.yaş gününü kutlayan Aslı Enver bu kez tatil pozlarını paylaştı. Kızıyla vakit geçirdiği anı sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Enver kısa sürede beğeni topladı. İşte Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay...