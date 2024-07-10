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Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay'la tatilde! Kumda oynarken paylaştı büyük beğeni topladı! İşte anne-kızın o anları...

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Aslı Enver, tatil sezonunu açarak kızı Elay ile keyifli anlar geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Elay'ın 1.yaş gününü kutlayan Aslı Enver bu kez tatil pozlarını paylaştı. Kızıyla vakit geçirdiği anı sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Enver kısa sürede beğeni topladı. İşte Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 18:25 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 18:48
Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la tatilde! Kumda oynarken paylaştı büyük beğeni topladı! İşte anne-kızın o anları... 1

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Aslı Enver, tatil sezonunu açarak kızı Elay ile keyifli anlar geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde kızı Elay'ın 1.yaş gününü kutlayan Aslı Enver bu kez tatil pozlarını paylaştı. Kızıyla vakit geçirdiği anı sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Enver kısa sürede beğeni topladı. İşte Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinin kızları Elay...

Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la tatilde! Kumda oynarken paylaştı büyük beğeni topladı! İşte anne-kızın o anları... 2

Berkin Gökbudak'a gönlünü kaptıran Aslı Enver, Temmuz 2023'te kızı Elay'ı kucağına alarak annelik duygusunu tattı.

Aslı Enver boncuk gözlü kızı Elay’la tatilde! Kumda oynarken paylaştı büyük beğeni topladı! İşte anne-kızın o anları... 3

Instagram'da 6,7 Mn takipçisi olan Aslı Enver, sosyal medya hesabından sık sık kızı Elay'la paylaşım yapıyor.

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