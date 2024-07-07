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Yeşilçam'ın mermer ciltli güzeli Gülşen Bubikoğlu güzellik sırrını açıkladı! 69 yaşında hala porselen gibi... Meğer Canan Karatay'ın...

Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Gülşen Bubikoğlu, gençlik döneminde rol aldığı filmlerle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Özellikle Tarık Akan ile birlikte başrolünü paylaştığı "Ah Nerede", "Gırgıriye" ve "Alev Alev" gibi unutulmaz yapımlarla sinema tarihine adını yazdırdı. 68 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Bubikoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hala büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz aylarda gençlik sırrını açıklayan ünlü oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar almaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 10:35 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 10:35
Yeşilçam’ın mermer ciltli güzeli Gülşen Bubikoğlu güzellik sırrını açıkladı! 69 yaşında hala porselen gibi... Meğer Canan Karatay’ın...

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Gülşen Bubikoğlu'nun genç ve sağlıklı görünümünün arkasında, doğal cilt bakım rutinleri bulunuyor. Cildini sık sık doğal maskelerle yenileyen Bubikoğlu, bu sayede cildini canlı ve taze tutuyor. Bitkisel yağlar ve doğal ürünler kullanarak, kimyasal içeriklerden uzak durmayı tercih ediyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hala hayranlarından büyük ilgi gören Bubikoğlu geçtiğimiz aylarda gençlik sırrını açıkladı.

Bubikoğlu, uzun yıllar boyunca setlerden uzak bir hayat sürmüş ve zamanını ailesine ayırmayı tercih ediyor.

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımında, "Kötü hissettiren onca şeye rağmen; arada kendimize moral vermek lazım. Süs püs vs, iyi geliyor. Sevgiyle ve sağlıkla kalın" diyerek güzellik ve gençlik sırlarını ipuçlarıyla paylaştı.

CANAN KARATAY'IN TAVSİYELERİ

Gülşen Bubikoğlu'nun genç kalma sırlarından biri de sağlıklı beslenme alışkanlıklarıdır. Ünlü oyuncu, Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyelerine uyarak sağlıklı ve doğal beslenmeyi hayatının bir parçası haline getirmiştir.

Sosyal medya takipçileri, Bubikoğlu'nun genç ve sağlıklı kalmasını huzurlu bir hayat sürmesine ve sağlıklı beslenmesine bağlamaktadır.

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