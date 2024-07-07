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Yiğit Kirazcı meğer Alperen Duymaz ile birlikte.... Kızılcık Şerbeti Rüzgar bakın artık hangi dizide!

Başarılı oyuncu Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden "Kızılcık Şerbeti"nde Rüzgar karakteriyle seyirci karşısına çıkmış ve sezon sonunda ekibe veda etmişti. İşte sevilen oyuncunun yeni dizisi...

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 09:33 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 09:33
Yiğit Kirazcı meğer Alperen Duymaz ile birlikte.... Kızılcık Şerbeti Rüzgar bakın artık hangi dizide!

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Geçtiğimiz sezon "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Rüzgar karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Yiğit Kirazcı, sezon sonunda ekibe veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Kirazcı'nın yeni yayın döneminde hangi dizide yer alacağı belli oldu. İşte detaylar..

YİĞİT KİRAZCI'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Geçen sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar karakterine hayat veren başarılı oyuncu Yiğit Kirazcı, sezon sonunda ekibe veda etmişti. Kirazcı, yeni yayın döneminde Ay Yapım'ın NOW platformu için çekeceği "Hayat Hırsızı" kod adlı diziyle ekrana geri dönecek.

Hilal Saral'ın yöneteceği ve Aybike Ertürk'ün yazacağı dizide Kirazcı, "Mehmet Ali" karakterini canlandıracak. Mehmet Ali, Gonca Vuslateri'nin canlandıracağı Nur karakteriyle yasak aşk yaşayacak. Kirazcı, yaz sezonunda CNBC-e'de yayınlanan "Letterbox Türkiye" yarışmasını sunmuştu.

"Hayat Hırsızı" dizisi, çocukluğunu kabusa çeviren üvey annesi Nur'dan intikam almak için yıllar sonra onun evine başka bir kimlikle çalışmak için giren Leyla'nın hikâyesini anlatacak.

Dizinin başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan, Cengiz Bozkurt ve Zeyno Eracar yer alacak.

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