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Artık o dizide rol alacak! Teşkilat dizisinin Pınar'ı Ezgi Şenler o proje için kolları sıvadı!

TRT'den yepyeni bir dizi geliyor! Başrolünde Ezgi Şenler'in yer aldığı ve sürpriz oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken bu dizi, şimdiden merak uyandırdı. Seyirciler, bu iddialı yapımı izlemek için sabırsızlanırken, dizinin detayları ve çekim aşamalarıyla ilgili araştırmalar hızla devam ediyor. Bu projeyle birlikte TRT, izleyicilere unutulmaz bir dizi deneyimi sunmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 10:38 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 10:38
Artık o dizide rol alacak! Teşkilat dizisinin Pınar’ı Ezgi Şenler o proje için kolları sıvadı!

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TRT, yeni sezona damga vuracak dev bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! "Teşkilat" dizisinde yıldızı parlayan Ezgi Şenler, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisinde yer alacak.

TRT, yeni sezona damga vuracak iddialı bir proje ile geliyor! Ekranların sevilen yıldızı Ezgi Şenler'in başrolünde yer aldığı "Sürgünler" dizisi, güçlü kadrosu ve dev bütçesiyle şimdiden büyük merak uyandırıyor.

"SÜRGÜNLER" DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Teşkilat dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ezgi Şenler, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni gözdesi "Sürgünler"de "Meryem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Oktay Çubuk ile başrolleri paylaşacak olan Şenler'e, Serdar Orçin, Deniz Hamzaoğlu, Ferit Kaya ve Kemal Burak Alper gibi usta isimler eşlik edecek.

Temmuz ayının ortasında Edirne'de başlayacak olan çekimlerde, Barış Erçetin'in yönetmenliğinde izleyicileri ekrana kilitleyecek sahneler çekilecek. Volkan Sümbül'ün kaleme aldığı senaryosu ve İkinci Yeni Yapım'ın prodüksiyonuyla "Sürgünler", yayınlandığı an itibarıyla gündeme bomba gibi düşecek.

SÜRGÜNLER DİZİSİ KONUSU

TRT'nin büyük bütçeler ayırdığı ve Edirne'de gerçekleştirilecek olan çekimlerle dikkat çeken "Sürgünler", hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dizi severleri heyecanlandırıyor.

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