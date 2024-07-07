Artık o dizide rol alacak! Teşkilat dizisinin Pınar’ı Ezgi Şenler o proje için kolları sıvadı!

TRT, yeni sezona damga vuracak dev bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! "Teşkilat" dizisinde yıldızı parlayan Ezgi Şenler, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisinde yer alacak.
TRT, yeni sezona damga vuracak dev bir projeyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor! "Teşkilat" dizisinde yıldızı parlayan Ezgi Şenler, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisinde yer alacak.
TRT, yeni sezona damga vuracak iddialı bir proje ile geliyor! Ekranların sevilen yıldızı Ezgi Şenler'in başrolünde yer aldığı "Sürgünler" dizisi, güçlü kadrosu ve dev bütçesiyle şimdiden büyük merak uyandırıyor.
Teşkilat dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ezgi Şenler, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni gözdesi "Sürgünler"de "Meryem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Oktay Çubuk ile başrolleri paylaşacak olan Şenler'e, Serdar Orçin, Deniz Hamzaoğlu, Ferit Kaya ve Kemal Burak Alper gibi usta isimler eşlik edecek.
Temmuz ayının ortasında Edirne'de başlayacak olan çekimlerde, Barış Erçetin'in yönetmenliğinde izleyicileri ekrana kilitleyecek sahneler çekilecek. Volkan Sümbül'ün kaleme aldığı senaryosu ve İkinci Yeni Yapım'ın prodüksiyonuyla "Sürgünler", yayınlandığı an itibarıyla gündeme bomba gibi düşecek.
TRT'nin büyük bütçeler ayırdığı ve Edirne'de gerçekleştirilecek olan çekimlerle dikkat çeken "Sürgünler", hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dizi severleri heyecanlandırıyor.