Artık o dizide rol alacak! Teşkilat dizisinin Pınar’ı Ezgi Şenler o proje için kolları sıvadı!

TRT, yeni sezona damga vuracak iddialı bir proje ile geliyor! Ekranların sevilen yıldızı Ezgi Şenler 'in başrolünde yer aldığı "Sürgünler" dizisi, güçlü kadrosu ve dev bütçesiyle şimdiden büyük merak uyandırıyor.

"SÜRGÜNLER" DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Teşkilat dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ezgi Şenler, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni gözdesi "Sürgünler"de "Meryem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Oktay Çubuk ile başrolleri paylaşacak olan Şenler'e, Serdar Orçin, Deniz Hamzaoğlu, Ferit Kaya ve Kemal Burak Alper gibi usta isimler eşlik edecek.