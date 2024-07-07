Yeni Seyran kim olacak? Yalı Çapkını dizisini yerle yeksan edecek ayrılık!

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Yalı Çapkını, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan sezon finaliyle ekranlara gelmişti. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Ferit ve Seyran cephesinde sular durulmamak bildi. Halis Ağa'nın, ailesine karşı yapılan haksızlıkların intikamını almak için harekete geçmesi ise ortalığı iyice karıştırdı.

Final bölümünde; Pelin'in hastalığını öğrenen Seyran, ona yardım eli uzatırken, Ferit ise kendisini korumak ve güçlenmek için Kont Ziya'dan destek almaya devam etti.