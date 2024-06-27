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Işıl Işıl cildini buna borçlu! "Dişlerim önceden çok düzensizdi..." Su Burcu Yazgı Coşkun'un güzellik sırrı ortaya çıktı!

Doğal güzellik anlayışının öncüsü olan Su Burcu Yazgı Coşkun, cildinin doğal ışıltısını korumak için birkaç önemli güzellik sırrını takip ediyor. İşte bunlardan bazıları: Su Burcu, cilt bakımında doğallığa büyük önem veriyor ve kimyasal içermeyen, organik ürünleri tercih ediyor. Bu ürünler cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlarken, aynı zamanda zararlı maddelerden korunmasına yardımcı oluyor.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:25 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:25
Işıl Işıl cildini buna borçlu! Dişlerim önceden çok düzensizdi... Su Burcu Yazgı Coşkun’un güzellik sırrı ortaya çıktı!

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Güzellik ve bakım rutinlerinde doğallığıyla öne çıkan Su Burcu Yazgı Coşkun, yaz aylarının sıcak günlerinde nasıl ışıldadığını paylaşıyor. Günümüzün hızla değişen trendlerine rağmen, Coşkun'un bakım sırları zamanın ötesinde kalıyor. İşte detaylar...

İŞTE GENÇ OYUNCUNUN GÜZELLİK SIRRI

Su Burcu Yazgı Coşkun geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda güzelik sırlararını şu şekilde açıkladı;

"Canım makyaj yapmak isterse genelde dudaklarımla uğraşıyorum. Makyaj günlük hayatım için sadece dudak kalemi ve lip gloss ve zaman zaman highliter kullanıyorum. Kesinlikle vanilyalı vücut spreyim. Güzel koku benim için çok çok önemli. Ve yanıma kokumu almadan bir yere adımımı atmam. Bir de rimelim her zaman çantamdadır. "

"Neredeyse her gün cildime, set ışıklarına uyum sağlamak için yoğun fondötenler ve kapatıcılar uygulanıyor. Bu yüzden kozmetik cilt ürünü almayı tercih etmiyorum. Cildime en azından boş günlerimde nefes alması için zaman bırakıyorum. Kirpiklerim için bir ürün alacaksam bile kaskatı yapan yoğun maskaralar değil, bakım yapan, besleyen yağlar tercih ediyorum. Dudaklarım için de aynı şekilde. "

Bu soru sorulduğunda aklıma hep Audrey Hepburn'ün güzellik hileleri gelir. "Çekici dudaklar için, nezaket dolu konuşun… Güzel gözler için, iyi insanları arayıp bulun… İnce bir vücut için, yemeğinizi aç olanla paylaşın…"

"Audrey'den okuduğum tek güzellik hilesi bu değil tabii ki 🙂 Örümcek bacağı kirpiklerden hiç hoşlanmam. Ben de onun gibi maskara sürüldükten sonra çubukla tek tek kirpiklerimi ayırırım. Yoğun iş temposundan yorgun düştüğünde cildini toparlamak için ne yapıyorsun? Genelde evde cildimi besleyen ve arındıran doğal maskeler yapıyorum kendime. Dişlerim önceden çok düzensizdi ve dişlerimi beğenmezdim. Bu yüzden dişlerim için lingual tedavisindeyim ve sürecim hala devam ediyor. "

"Bence şu anda özellikle sosyal mecralarda zorbalık çok yaygınlaştı ve insanlar acımasızca diğerlerinin fiziksel özelliklerini eleştirebiliyorlar. Bu da özellikle gençlerde özgüvensizliğe yol açıyor. Sırf bu yüzden genç yaşında estetik yaptırmış / yaptırmak isteyen çok arkadaşım var."

"Onları anlıyorum. Fakat benim tercihim değil, olacağını da zannetmiyorum. Yalan yok, herkes gibi benim de kafama taktığım fiziksel özelliklerim oldu. Mesela dişlerim gibi. Ama oyuncu olmasaydım yaptırmazdım belki de. Dişlerim daha özenli ve düzgün dursun, her role uysun diye yaptırdım diyebilirim. Ne mutlu ki kendimde her parçama sıkı sıkı sarılıyorum ve her şeyimi seviyorum, fakat tabii ki bu konuda zorlanıp estetik yaptıranlara kızamam. Sadece yapanlar için bunun durdurulamaz bir hastalığa dönüşmemesini umduğumu söyleyebilirim. "

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