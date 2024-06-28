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Yalı Çapkını'nda gemiyi terk eden edene! O gitti bu gitti derken şimdi de...

Yalı Çapkını ikinci sezonuna başlarken izleyicilerini üzen bir ayrılıkla sarsıldı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide seyircilerin büyük beğenisini kazanan bir karakterin ani vedası gündeme bomba gibi düştü. Diziye hızlı bir giriş yaparak kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazanan karakterin ayrılığı seyirciler arasında şok etkisi yarattı.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 15:07 Güncelleme 29 Haziran 2024, 15:07
Yalı Çapkını’nda gemiyi terk eden edene! O gitti bu gitti derken şimdi de...

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Seyirciler karakterin diziden çıkışına ilişkin şaşkınlıklarını ve endişelerini sosyal medyada paylaşırken Yalı Çapkını'nın bundan sonraki hikayesi merakla bekleniyor. Karakterin boşluğunu nasıl dolduracakları ve hikayenin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

ÇEKİMLER YAZ SONU BAŞLIYOR

Yalı Çapkını dizisinin üçüncü sezon çekimlerinin bu yılın ağustos ayında başlayacağını duyurdu.

İzleyicileri her sezon farklı bir heyecanla buluşturan dizi yeni sezonda da hikayesini tazeleyerek devam edecek.

VEDA ZAMANI

Diziye renk katan karakterlerden Şehmus'u canlandıran Turgut Tunçalp, bu sezon finalinde ekiple vedalaşacak.

Tunçalp'in, yine OGM Pictures bünyesinde hazırlanan başka bir projede rol almak üzere görüşmeler yaptığı bilgisi alındı. Bu ayrılık dizinin hikayesinde de yeni kapılar açacak gibi görünüyor.

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda neler olacağı şimdiden merak konusu olurken dizi fanları eylül ayını sabırsızlıkla bekliyor.

SEZON FİNALİNDE ŞOK OLAY!

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşırtırken, bu gelişme ikili arasında bir yardımlaşmaya öncülük eder.

Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır.

Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekle bulur.

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