Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin odasına bakın! Hamilelik zamanından fotoğrafını paylaştı! İşte Demet'in kızının odası..

Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Demet Evgar, özel hayatıyla da milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan Demet Evgar, son olarak kızı Mavi ile dikkatleri üstüne topladı. Demet Evgar, hamilelik döneminde çekildiği kızı Mavi'nin odasından yeni bir görüntü paylaştı. İşte Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin odasından yeni görüntü...