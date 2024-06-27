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Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin odasına bakın! Hamilelik zamanından fotoğrafını paylaştı! İşte Demet'in kızının odası..

Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Demet Evgar, özel hayatıyla da milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan Demet Evgar, son olarak kızı Mavi ile dikkatleri üstüne topladı. Demet Evgar, hamilelik döneminde çekildiği kızı Mavi'nin odasından yeni bir görüntü paylaştı. İşte Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin odasından yeni görüntü...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 18:05 Güncelleme 27 Haziran 2024, 18:13
Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kızı Mavi’nin odasına bakın! Hamilelik zamanından fotoğrafını paylaştı! İşte Demet’in kızının odası.. 1

Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy'un yer aldığı Bahar dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan Demet Evgar, özel hayatıyla da milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Demet Evgar, hamilelik döneminde çekildiği kızı Mavi'nin odasından yeni bir görüntü paylaştı. İşte Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin odasından yeni görüntü...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kızı Mavi’nin odasına bakın! Hamilelik zamanından fotoğrafını paylaştı! İşte Demet’in kızının odası.. 2

Demet Evgar hiç kuşkusuz Türkiye'nin en sevilen ve en başarılı kadın oyuncuları arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Şimdilerde boy gösterdiği Bahar dizisinin sezon finali yapmasıyla ortalıklarda görünmeyen Demet Evgar, son paylaşımıyla dikkatleri üstüne çekti.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın kızı Mavi’nin odasına bakın! Hamilelik zamanından fotoğrafını paylaştı! İşte Demet’in kızının odası.. 3

6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş'la 17 Mart 2022 tarihinde nikah masasına oturdu. Ve çiftten kısa süre sonra çocuk müjdesi geldi.

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