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Hayranlarına müjde geldi! Çukur'un efsanesi geri dönüyor

Ünlü oyuncu Çukur dizisinde canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplamış ve geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Şimdi ise yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni dizide oyuncu tamamen farklı bir karakterle karşımıza çıkacak. Yeni dizinin tanıtım fragmanı yakında yayınlanacak ve yakında izleyici karşısında olacak.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 10:59 Güncelleme 28 Haziran 2024, 10:59
Hayranlarına müjde geldi! Çukur’un efsanesi geri dönüyor

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Çukur dizisindeki unutulmaz performansıyla hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu, yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin detayları henüz gizemini korurken oyuncunun yeni karakteriyle nasıl bir iz bırakacağı şimdiden merak konusu.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Yankı dizisi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Başrolde ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ın yer alacağı dizi dijital platformlarda ekranlara gelecek.

Dizide Cihangir Ceyhan'ın yanı sıra, partneri olarak kadroya katılacak ünlü bir kadın oyuncuyla görüşmelerin son aşamada olduğu bilgisi kulislerden sızdı.

Yankı'nın çekimlerine temmuz ayında başlanması planlanıyor.

CİHANGİR CEYHAN KİMDİR?

Cihangir Ceyhan, 6 Şubat 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Cihangir Ceyhan, 2016-2019 yılları arasında önce YouTube'da, ardından BluTV'de yayımlanan Sıfır Bir dizisinde "Cio" karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Ceyhan, 2019 yılında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde "Azer Kurtuluş" karakteriyle televizyon ekranlarına adım attı.

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