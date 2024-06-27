Hayranlarına müjde geldi! Çukur’un efsanesi geri dönüyor

Çukur dizisindeki unutulmaz performansıyla hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu, yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin detayları henüz gizemini korurken oyuncunun yeni karakteriyle nasıl bir iz bırakacağı şimdiden merak konusu.
YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU
Yankı dizisi izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Başrolde ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan'ın yer alacağı dizi dijital platformlarda ekranlara gelecek.
Dizide Cihangir Ceyhan'ın yanı sıra, partneri olarak kadroya katılacak ünlü bir kadın oyuncuyla görüşmelerin son aşamada olduğu bilgisi kulislerden sızdı.