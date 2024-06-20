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Partneri ve kanalı belli oldu! Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan bu projeyle geri dönüyor! Çağatay Ulusoy'un sevgilisi...

Türkiye'nin tanınmış oyuncularından Cihangir Ceyhan, uzun süredir beklenen ekran dönüşü için hazırlıklarını tamamlıyor. En son "Camdaki Kız" dizisiyle büyük ilgi gören ve akıllarda yer edinen Ceyhan, yeni projesi ile hayranlarını büyük bir heyecana sürüklüyor.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 08:58 Güncelleme 21 Haziran 2024, 08:58
Partneri ve kanalı belli oldu! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan bu projeyle geri dönüyor! Çağatay Ulusoy’un sevgilisi...

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Türkiye'nin sevilen aktörlerinden Cihangir Ceyhan, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüş yapıyor. Son olarak "Camdaki Kız" dizisindeki unutulmaz performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Ceyhan, yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

Cihangir Ceyhan, yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönüyor! "Camdaki Kız" dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Ceyhan, TRT'nin dijital platformu için çekilecek olan "Yankı" adlı yeni dizide başrolü üstlenecek.

Dizinin yapımcılığını Heybe Film'in sahibi Fatih Mahmut Altay üstlenirken, senaryo ve yönetmen koltuğunda Ozan Aksungur, Oğuz Ayaz ve Ozan Ayaz yer alacak.

DUYGU SARIŞIN İLE PARTNER OLACAK

Ceyhan'ın partneri olarak ise reytingleri yüksek olan "Kızıl Goncalar" dizisinin yıldızı Duygu Sarışın ile anlaşma aşamasına gelindiği belirtiliyor.

Dizinin çekimleri temmuz ayında başlayacak ve arzu ile değer çatışması ile sınıf farklılıkları temalarını işleyecek bir drama olarak planlanıyor.

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