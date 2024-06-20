Partneri ve kanalı belli oldu! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan bu projeyle geri dönüyor! Çağatay Ulusoy’un sevgilisi...

Ceyhan'ın partneri olarak ise reytingleri yüksek olan "Kızıl Goncalar" dizisinin yıldızı Duygu Sarışın ile anlaşma aşamasına gelindiği belirtiliyor.

Dizinin çekimleri temmuz ayında başlayacak ve arzu ile değer çatışması ile sınıf farklılıkları temalarını işleyecek bir drama olarak planlanıyor.