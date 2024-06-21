Kızılcık Şerbeti’nde 7 oyuncudan büyük rest; Kadro 7’den 70’e değişti! Giray, Doğa, Apo derken...





Sezon Finali ve Şoke Eden Gelişmeler

Sezon finalinde izleyicileri şoke eden gelişmeler yaşandı. Giray karakterinin (Kaan Taşaner) hayatındaki gizemli kadın karakteri merak konusu oldu. Bu karaktere kimin hayat vereceği henüz açıklanmadı ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Sezon finali, diziye olan ilgiyi bir kat daha artırdı ve yeni sezon için beklentileri yükseltti.





Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu, iddialara göre Eylül ayının üçüncü haftasında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda büyük sürprizler ve heyecan dolu anlar izleyiciyi bekliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, dizinin hayranlarının merakı giderek artıyor.





Ayrılan ve Yeni Katılan Oyuncular



Sezon finaliyle birlikte diziden Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı ve Selin Türkmen ayrıldı. Yeni sezonda ise diziye 5 yeni oyuncunun katılacağı açıklandı. Bu oyuncular arasında en dikkat çekeni Şebnem Bozoklu. Bozoklu, Meri karakterini canlandıracak ve Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) İzmir'den gelen kuzeni olarak diziye katılacak. Diğer dört yeni oyuncunun isimleri henüz açıklanmadı ancak bu isimlerin çok dikkat çekici olacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, diziden daha önce de önemli karakterlerin ayrıldığı biliniyor. Settar Tanrıöğen'in ardından Ertuğrul ve Mihri karakterlerini canlandıran Kayra Şenocak ve Gizem Yanık da diziden ayrılmışlardı.