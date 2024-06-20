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Fleksitaryen beslenme düzeni.... İçerde'nin Eylem'i Damla Colbay'ın 36 beden olma sırrı! 18.00 kuralı ile beli 57 cm!

Pandemi sürecinde bile 36 bedenini koruyarak dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Damla Colbay, sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzının önemini vurguladı. Geçtiğimiz yıllarda bir dergiye verdiği bir röportajda formunu korumanın sırlarını paylaşan Colbay'ın beslenme düzenini sizler için derledik. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 09:05 Güncelleme 21 Haziran 2024, 09:05
Fleksitaryen beslenme düzeni.... İçerde’nin Eylem’i Damla Colbay’ın 36 beden olma sırrı! 18.00 kuralı ile beli 57 cm!

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Ünlü oyuncu Damla Colbay, pandemi sürecinde bile formunu koruyarak 36 beden kalmayı başardı. Colbay geçtiğimiz senelerde verdiği bir röportajda beslenme ve yaşam tarzı hakkında önemli ipuçları paylaştı. İşte Damla Colbay'ın zayıf kalmasını sağlayan o formül...

18.000'DAN SONRA YEMEYİ BIRAKIYOR

Damla Colbay, üç öğün beslenme düzenine çok alıştığını ve öğünlerini her gün aynı saatlerde yemeye özen gösterdiğini belirtiyor. Özellikle akşam altıdan sonra yemek yememeye dikkat ediyor. Başlarda kilo kontrolü için yaptığı bu uygulama zamanla alışkanlık haline gelmiş ve Colbay'a göre bu hafiflik hissi, ona kendini inanılmaz iyi hissettiriyor.

Son dönemde haftada birkaç gün et tüketimini azaltmayı öneren fleksitaryen beslenme şekli hakkında da konuşan Colbay, vücudun her besine ihtiyacı olduğunu düşündüğünü söylüyor. Net ve keskin kuralların uygulanmasından yana olmadığını belirten oyuncu, "Vücut ihtiyaç duymadığı hiçbir şeyi zaten istemiyor," diyerek dengeli beslenmenin önemine vurgu yapıyor.

HER SABAH ILIK LİMONLU SU

Damla Colbay'ın güzellik ve bakım sırlarının başında bol su içmek geliyor. Her sabah ılık limonlu suyla güne başladığını ve gün içinde mutlaka üç litre su içtiğini söyleyen Colbay, bu alışkanlığının hem cildine hem de bedenine iyi geldiğini belirtiyor. Ayrıca, düzenli uyku düzenine de dikkat eden Colbay, gece 11-12 gibi uyuyup sabah erken saatlerde güne başladığını ifade ediyor.

FLEKSİTARYEN BESLENME ÖRNEĞİ

🍏 KAHVALTI:

  • Yulaf ezmesi üzerine doğranmış meyveler (muz, çilek, yaban mersini)
  • Badem veya fındık parçacıkları
  • Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado dilimleri

🥗 ÖĞLE YEMEĞİ:

  • Izgara sebze ve tofu salatası (biber, kabak, patlıcan, tofu ile)
  • Keçi peyniriyle doldurulmuş kinoa dolması

🍲 ARA ÖĞÜN:

  • Yarım avokado, domates ve taze kekikle hazırlanan guacamole
  • Tam tahıllı kraker veya havuç ve kereviz dilimleri ile servis edilir

🍛 AKŞAM YEMEĞİ:

  • Mercimek köftesi veya nohut köri (domates, hindistancevizi sütü ile pişirilmiş)
  • Esmer pirinç veya bulgur pilavı ile servis edilir
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