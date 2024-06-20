Fleksitaryen beslenme düzeni.... İçerde’nin Eylem’i Damla Colbay’ın 36 beden olma sırrı! 18.00 kuralı ile beli 57 cm!

HER SABAH ILIK LİMONLU SU
Damla Colbay'ın güzellik ve bakım sırlarının başında bol su içmek geliyor. Her sabah ılık limonlu suyla güne başladığını ve gün içinde mutlaka üç litre su içtiğini söyleyen Colbay, bu alışkanlığının hem cildine hem de bedenine iyi geldiğini belirtiyor. Ayrıca, düzenli uyku düzenine de dikkat eden Colbay, gece 11-12 gibi uyuyup sabah erken saatlerde güne başladığını ifade ediyor.
FLEKSİTARYEN BESLENME ÖRNEĞİ
🍏 KAHVALTI:
- Yulaf ezmesi üzerine doğranmış meyveler (muz, çilek, yaban mersini)
- Badem veya fındık parçacıkları
- Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine avokado dilimleri