Fleksitaryen beslenme düzeni.... İçerde’nin Eylem’i Damla Colbay’ın 36 beden olma sırrı! 18.00 kuralı ile beli 57 cm!

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Ünlü oyuncu Damla Colbay, pandemi sürecinde bile formunu koruyarak 36 beden kalmayı başardı. Colbay geçtiğimiz senelerde verdiği bir röportajda beslenme ve yaşam tarzı hakkında önemli ipuçları paylaştı. İşte Damla Colbay'ın zayıf kalmasını sağlayan o formül...

18.000'DAN SONRA YEMEYİ BIRAKIYOR Damla Colbay, üç öğün beslenme düzenine çok alıştığını ve öğünlerini her gün aynı saatlerde yemeye özen gösterdiğini belirtiyor. Özellikle akşam altıdan sonra yemek yememeye dikkat ediyor. Başlarda kilo kontrolü için yaptığı bu uygulama zamanla alışkanlık haline gelmiş ve Colbay'a göre bu hafiflik hissi, ona kendini inanılmaz iyi hissettiriyor.