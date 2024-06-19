Gönül Dağı için tarih belli oldu! Anlaşma sağlandı

8 Haziran Cumartesi günü yayınlanan 142. bölümüyle sezon finali yapan Gönül Dağı dizisinin geleceği uzun süredir merak konusuydu. Final yapacağı yönündeki iddialar dizinin hayranlarını üzmüştü.
Ancak beklenen açıklama geldi ve milyonları sevindiren haber duyuruldu. Gönül Dağı yeni sezonda da ekranlarda olacak.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Selma'nın yaşadığı baş dönmesi sorunu endişe yaratırken Taner'den gizlemeye çalıştığı rahatsızlığının sebebi merak konusu oldu.
Erken doğum sancıları başlayan Elif hastaneye kaldırıldı. Hastane koridorunda yaşanan bekleyiş ise nefesleri kesti. Elif ve bebeği hayata tutunabilecek miydi?
Erkan ve Filiz'in isteme merasimi için hazırlıklar sürerken, Zahide ve çocukların yurtdışından gelmesi heyecanla karşılandı. Peki bu gelişmelerin ardından neler yaşanacaktı?