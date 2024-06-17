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30'luk oyuncu 54 kilo kalmanın sırrını açıkladı! Ebru Şahin'in 2 günde şipşak 2 kilo verdiren diyeti! "2 ayda bir..."

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, sağlık ve formda kalma konusunda izlediği yöntemleri bir röportajda açıkladı. 30 yaşında ve 54 kiloda olan Şahin, ideal kilosunu nasıl koruduğunu ve uyguladığı etkili diyet programını detaylarıyla anlatarak büyük ilgi topladı.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 09:54 Güncelleme 18 Haziran 2024, 09:54
30’luk oyuncu 54 kilo kalmanın sırrını açıkladı! Ebru Şahin’in 2 günde şipşak 2 kilo verdiren diyeti! 2 ayda bir...

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Türkiye'nin sevilen oyuncularından Ebru Şahin,geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röprotajda formunu korumanın ve sağlıklı bir yaşam sürmenin sırlarını paylaştı. 30 yaşındaki oyuncu, 54 kilo kalmanın sırrını açıkladı ve dikkat çeken bir diyet programıyla sağlıklı kilo yönetimini nasıl başardığını detaylandırdı. İşte Ebru Şahin'in zayıflık sırrı...

YÜZÜNE TARÇIN, BAL VE SÜT SÜRÜYOR

Sürekli set makyajları ve koşuşturmacadan dolayı cildinin dinlenmeye pek vaktinin olmadığını belirten Şahin, bakım rutininde doğal içerikli ürünlere önem verdiğini vurguladı. Arkadaşlarıyla dalga geçilen meyve kabuklu yüz maskelerini uyguladığını ve mucizevi maske tarifleri denemeyi sevdiğini de ekledi. Son olarak, tarçın, bal ve süt maskesi ile cildinin bakımını yaparak sodayla yüz yıkamanın faydalarını keşfettiğini dile getirdi.

SAÇLARI İÇİN: ZEYTİNYAĞI

Saç bakımı konusunda özel bir şey yapmadığını, doğal içerikli ve pH dengesi uygun şampuanlar tercih ettiğini, arada bir zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile maske yaptığını belirten Şahin, bununla yetindiğini ifade etti.

GAZLI İÇECEK VE ABUR CUBUR TÜKETMİYOR

Beslenme alışkanlıklarını da paylaşan oyuncu, yemek konusunda zayıf olduğunu itiraf etti ancak sağlıklı ve düzenli beslenmeye çalıştığını söyledi. Gazlı içecekler ve abur cuburla arasının olmadığını belirten Şahin, çikolata aşkını ise ayrı bir tutku olarak nitelendirdi. Protein ve karbonhidrat dengesini göz önünde bulundurarak beslendiğini ancak bu konuyu takıntı haline getirmediğini dile getirdi.

2 GÜNDE CAYIR CAYIR YAĞ YAKAN SIVI DETOKSU

Şahin, vücudunu dinlediğini ve zaman zaman sebze-meyve sularıyla sıvı detoksu yaparak vücuduna iyi geldiğini ifade etti. Bu detoksu genellikle iki-üç gün süreyle ayda bir ya da iki ayda bir uyguladığını belirten Şahin, bu yöntemi herkese önerdi.

2 GÜNDE 2 KG ÖDEM ATTIRAN SIVI DETOKSU

1. Gün:

🍋 Sabah: Limonlu-detoks içeceği (limon suyu, su, biraz bal)

🥒 Öğle: Salatalık ve nane suyu (salatalık suyu, nane yaprakları, su)

🍉 İkindi: Karpuz suyu (karpuz suyu, biraz limon suyu)

🍏 Akşam: Yeşil smoothie (ıspanak, yeşil elma, limon suyu, zencefil, su)

2. Gün:

🍊 Sabah: Portakallı-detoks içeceği (portakal suyu, biraz limon suyu, su)

🥕 Öğle: Havuç ve zencefil suyu (havuç suyu, zencefil, limon suyu, su)

🍓 İkindi: Çilek ve nane suyu (çilek suyu, nane yaprakları, su)

🍅 Akşam: Domates suyu (domates suyu, biraz limon suyu, biraz acı biber)

Bu 2 günlük sıvı detoks programı, vücudu temizlemeye yardımcı olabilir ve doğal olarak enerji sağlayabilir. Ancak herhangi bir sağlık durumu veya kronik hastalık varsa, öncelikle bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

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