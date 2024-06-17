30'luk oyuncu 54 kilo kalmanın sırrını açıkladı! Ebru Şahin'in 2 günde şipşak 2 kilo verdiren diyeti! "2 ayda bir..."

GAZLI İÇECEK VE ABUR CUBUR TÜKETMİYOR Beslenme alışkanlıklarını da paylaşan oyuncu, yemek konusunda zayıf olduğunu itiraf etti ancak sağlıklı ve düzenli beslenmeye çalıştığını söyledi. Gazlı içecekler ve abur cuburla arasının olmadığını belirten Şahin, çikolata aşkını ise ayrı bir tutku olarak nitelendirdi. Protein ve karbonhidrat dengesini göz önünde bulundurarak beslendiğini ancak bu konuyu takıntı haline getirmediğini dile getirdi.

2 GÜNDE CAYIR CAYIR YAĞ YAKAN SIVI DETOKSU Şahin, vücudunu dinlediğini ve zaman zaman sebze-meyve sularıyla sıvı detoksu yaparak vücuduna iyi geldiğini ifade etti. Bu detoksu genellikle iki-üç gün süreyle ayda bir ya da iki ayda bir uyguladığını belirten Şahin, bu yöntemi herkese önerdi.

2 GÜNDE 2 KG ÖDEM ATTIRAN SIVI DETOKSU 1. Gün: 🍋 Sabah: Limonlu-detoks içeceği (limon suyu, su, biraz bal) 🥒 Öğle: Salatalık ve nane suyu (salatalık suyu, nane yaprakları, su) 🍉 İkindi: Karpuz suyu (karpuz suyu, biraz limon suyu) 🍏 Akşam: Yeşil smoothie (ıspanak, yeşil elma, limon suyu, zencefil, su)

2. Gün: 🍊 Sabah: Portakallı-detoks içeceği (portakal suyu, biraz limon suyu, su) 🥕 Öğle: Havuç ve zencefil suyu (havuç suyu, zencefil, limon suyu, su) 🍓 İkindi: Çilek ve nane suyu (çilek suyu, nane yaprakları, su) 🍅 Akşam: Domates suyu (domates suyu, biraz limon suyu, biraz acı biber)