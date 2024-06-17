PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 çocuk babası Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı ilk göz ağrısına bakın! Baba-oğuldan tekne pozu! “Koca delikanlı olmuş”

17 yıl önce Ayşegül Kılıç ile dünyaevine giren iki çocuk babası Barış Kılıç, büyük oğlu Batu ile sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta Kılıç'ın oğlu dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Koca delikanlı olmuş", "Çok yakışıklı maşallah" yorumlarını yaptı. İşte Barış Kılıç'ın yakışıklı oğlu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 12:24 Güncelleme 17 Haziran 2024, 12:48
2 çocuk babası Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı ilk göz ağrısına bakın! Baba-oğuldan tekne pozu! “Koca delikanlı olmuş” 1

Son olarak Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen Barış Kılıç, oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk babası Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı ilk göz ağrısına bakın! Baba-oğuldan tekne pozu! “Koca delikanlı olmuş” 2

Son dönemin popüler isimlerinden olan Barış Kılıç, bu kez ailesiyle gündeme geldi.

2 çocuk babası Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı ilk göz ağrısına bakın! Baba-oğuldan tekne pozu! “Koca delikanlı olmuş” 3

17 yıl önce Ayşegül Kılıç ile dünyaevine giren iki çocuk babası Kılıç, büyük oğlu Batu ile sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA