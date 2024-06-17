2 çocuk babası Barış Kılıç’ın sır gibi sakladığı ilk göz ağrısına bakın! Baba-oğuldan tekne pozu! “Koca delikanlı olmuş”

17 yıl önce Ayşegül Kılıç ile dünyaevine giren iki çocuk babası Barış Kılıç, büyük oğlu Batu ile sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta Kılıç'ın oğlu dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Koca delikanlı olmuş", "Çok yakışıklı maşallah" yorumlarını yaptı. İşte Barış Kılıç'ın yakışıklı oğlu...