17 yıl önce Ayşegül Kılıç ile dünyaevine giren iki çocuk babası Barış Kılıç, büyük oğlu Batu ile sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafta Kılıç'ın oğlu dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Koca delikanlı olmuş", "Çok yakışıklı maşallah" yorumlarını yaptı. İşte Barış Kılıç'ın yakışıklı oğlu...
Son olarak Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Doğukan Güngör gibi isimlerle kamera karşısına geçen Barış Kılıç, oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirdi.
Son dönemin popüler isimlerinden olan Barış Kılıç, bu kez ailesiyle gündeme geldi.
17 yıl önce Ayşegül Kılıç ile dünyaevine giren iki çocuk babası Kılıç, büyük oğlu Batu ile sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.