Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman’dan tatil paylaşımı! Pembe bikinisi ile yayınlayıp sosyal medyaya damga vurdu

Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif kullanan Kahraman, tatil paylaşımı yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, pembe bikinisi ile kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Buçe Buse Kahraman, tatil sezonunu açtı.
Dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Fethiye'de alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Ünlü oyuncu, pembe bikinisi ile kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla sosyal medyaya damga vurdu.