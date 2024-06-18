2. sezon yayın tarihi uzatılacak mı? Kızıl Goncalar’da 2 ayrılık kesinleşti! Mert Yazıcıoğlu ve Özgü Namal...

Mert Yazıcıoğlu , Özgü Namal ve Özcan Deniz 'in başrollerini üstlendiği Kızıl Goncalar dizisinin merakla beklenen yeni sezonu için bir gelişme yaşandı. Bir izleyicinin dikkatinden kaçmayan ayrıntı yayın tarihini ortaya çıkardı. Öte yandan Kızıl Goncalar dizisinde 2 oyuncudan da ayrılık haberi geldi. İşte diziye dair merak edilenler...

Kızıl Goncalar 'ın sezon finali öyle bir noktada bırakıldı ki, izleyiciler Cüneyd 'in başına neler geldiğini öğrenmek için meraklanıyor. Dizinin son bölümünde ortaya çıkan baba karakteri de yeni sezon için büyük ipuçları verdi. Baba karakterinin planları ve Cüneyd'e neler olacağı, izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu.





Yeni Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?

Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı sorusu, dizinin hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Sosyal medyada bir izleyicinin fark ettiği detay, bu soruya yanıt oldu. Kullanıcı, dizinin tekrar bölümlerinin yayınlandığını ve bu hesaba göre tüm bölümlerin Ekim ayında sona ereceğini belirtti. Bu durumda, dizinin yeni sezonu için Ekim sonunu bekleyebiliriz.