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İstanbul'da hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü şarkıcı Imany'den Filistin'e destek çağrısı: Barış istiyoruz

Türkiye turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü şarkıcı Imany, Filistin'e destek çağrısında bulundu. Konser sırasında Imany, "Believer" şarkısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, " "Yumruklarını kaldır İstanbul. Kendiniz için, zulme uğrayanlar için, dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste" dedi. İşte o muhteşem anlar...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 00:37 Güncelleme 08 Haziran 2024, 00:39
İstanbul’da hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü şarkıcı Imany’den Filistin’e destek çağrısı: Barış istiyoruz

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Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

Ünlü şarkıcı Imany'den Filistin'e destek çağrısı!



İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak kazanan sanatçı konserde, "Dance Monkey", "Believer", "Wonderfull Life", "You Will Never Know", "All The Things She Said" ve "A Team"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.



Konser sırasında Imany, "Believer" şarkısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "Yumruklarını kaldır İstanbul. Kendiniz için, zulme uğrayanlar için, dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste. İstanbul, dediklerimi tekrar et: Barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ünlü şarkcının çağrısı üzerine seyirciler de yumruklarını kaldırıp, alkış ve çığlıklarla Filistin'e destek verdi.



Konserde sanatçıya şarkılarda 8 çellist ile dinleyiciler de eşlik etti.

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