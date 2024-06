İstanbul’da hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü şarkıcı Imany’den Filistin’e destek çağrısı: Barış istiyoruz

Dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.





İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak kazanan sanatçı konserde, "Dance Monkey", "Believer", "Wonderfull Life", "You Will Never Know", "All The Things She Said" ve "A Team"in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.