İstanbul’da hayranlarıyla buluşan dünyaca ünlü şarkıcı Imany’den Filistin’e destek çağrısı: Barış istiyoruz

İlk albümü "Shape of a Broken Heart" ile üç ülkede platin plak kazanan sanatçı konserde, "Dance Monkey", "Believer", "Wonderfull Life", "You Will Never Know", "All The Things She Said" ve "A Team" in arasında olduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.





Konser sırasında Imany, "Believer" şarkısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekerek, "Yumruklarını kaldır İstanbul. Kendiniz için, zulme uğrayanlar için, dünyanın her yerinde katledilen tüm masum insanlar için, adalet için, barış için yumruklarını kaldır. Barışı, ateşkesi ve özgür Filistin'i iste. İstanbul, dediklerimi tekrar et: Barış istiyoruz." ifadelerini kullandı.