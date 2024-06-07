Kızıl Goncalar’da kadro krizi; 2 oyuncunun ayrılığı netleşti! Cüneyd ve Meryem 2. sezonda...

Bu heyecanlı finalin ardından, dizinin oyuncularından Mert Yazıcıoğlu da konuştu. Verdiği röportajda, gelecekte bir dönem dizisi projesiyle ilgili sorulan soruya ise belirsiz bir cevap vererek, "Bakalım, bilmiyorum ki" dedi.

İzleyiciler, bu açıklamaların ardından hem karakterlerin geleceği hem de oyuncuların kariyerleriyle ilgili daha da meraklanacak gibi görünüyor.

Katıldığı bir etkinlikte tarzında değişiklik yaparak sakallarını kısalttığı görülen Yazıcıoğlu, "Sakalları kısalttım ama tutacağım. Korkuyorum sonra uzamaz diye. İşimizden olmayalım." ifadelerini kullandı.