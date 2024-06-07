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Kızıl Goncalar'da kadro krizi; 2 oyuncunun ayrılığı netleşti! Cüneyd ve Meryem 2. sezonda...

Kızıl Goncalar sezon finalinde pek çok soru işaretiyle dolu bir atmosfer yaratmıştı. Olayların birbirine karıştığı, sırların gün yüzüne çıktığı bu bölümün ardından 2 oyuncudan ayrılık haberi geldi. Öte yandan, dizinin hayranlarını üzen bir gelişme daha aktarıldı. Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu'nun yeni sezonda kadroda olmayacağı iddia ediliyor. İşte konuya dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 18:44 Güncelleme 07 Haziran 2024, 18:55
Kızıl Goncalar’da kadro krizi; 2 oyuncunun ayrılığı netleşti! Cüneyd ve Meryem 2. sezonda...

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Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar", 19. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. İzleyiciler, kısa süreliğine de olsa diziye veda etmek zorunda kaldılar.

3 AYLIK GİZEM

"Kızıl Goncalar"ın 19. bölümüyle sezon finali yapmasıyla birlikte izleyiciler, beklenmedik olayların ardı arkası kesilmeden yaşandığı bir finalle karşılaştılar. Özellikle Cüneyd'in annesinin ölümüyle ilgili sırların açığa çıkması, izleyicileri şaşkına çevirdi.

Cüneyd'in cübbesini çıkarması, Zeynep'ten boşanıp Feyza ile evlenmesi, Vahit'in sırları, Mira'nın kızı olduğunu öğrenen Meryem ve Zeynep gibi karakterlerin kaderleriyle ilgili gelişmeler, izleyicileri 3 ay boyunca merak içinde bırakacak gibi görünüyor.

Bu heyecanlı finalin ardından, dizinin oyuncularından Mert Yazıcıoğlu da konuştu. Verdiği röportajda, gelecekte bir dönem dizisi projesiyle ilgili sorulan soruya ise belirsiz bir cevap vererek, "Bakalım, bilmiyorum ki" dedi.

İzleyiciler, bu açıklamaların ardından hem karakterlerin geleceği hem de oyuncuların kariyerleriyle ilgili daha da meraklanacak gibi görünüyor.

Katıldığı bir etkinlikte tarzında değişiklik yaparak sakallarını kısalttığı görülen Yazıcıoğlu, "Sakalları kısalttım ama tutacağım. Korkuyorum sonra uzamaz diye. İşimizden olmayalım." ifadelerini kullandı.

Yapım ekibinin, başlangıçta Yazıcıoğlu'nu rol için uygun görmediği, ancak ünlü oyuncunun düşük bir ücreti kabul ederek rolü aldığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Mert Yazıcıoğlu'nun bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada geniş bir etkileşim aldı ve çeşitli platformlarda tartışılmaya başlandı.

Diziye İki Oyuncu Veda Ediyor: Melisa Doğu ve Batuhan Yüzgüleç Ayrılıyor!"

Melisa Doğu'nun canlandırdığı "Ayza" karakteri ve Ayza'nın oğlu "Affan" rolünde izlediğimiz Batuhan Yüzgüleç, senaryodaki hikayelerin sona ermesiyle birlikte diziden ayrılacak.

Özellikle Ayza'nın karakteri, diziye renk katan ve izleyicilerin sevgilisi haline gelmişti. Bu ayrılıkların dizinin geleceği üzerinde nasıl bir etki yapacağı ise merak konusu oldu. Özellikle bu karakterlerin hikayeye katkısı ve izleyicilerin onlarla kurduğu bağın, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir boşluk yaratacağı merak ediliyor.

İzleyiciler, dizinin yeni bölümlerinde nasıl bir yol izleyeceğini ve boşalan karakterlerin yerine kimlerin geleceğini merakla bekliyor.

Özgü Namal'dan Yeni Proje

Dizinin tatil arasında boş durmayan Özgü Namal, bir sinema filmi için Almanya'ya gidiyor. "Sarı Zarflar" adını taşıyan bu film, 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi'nde 32 ülkeden seçilen 34 projeden biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı zamanda Türkiye'den seçilen tek proje olmasıyla da adından söz ettirmişti.

Filmin merak konusu olmasında Özgü Namal'ın yanı sıra, değerli tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer alacak olması da etkili oldu.

Bu üç yetenekli oyuncunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan "Sarı Zarflar", sinema dünyasında heyecanla beklenen yapımlardan biri haline geldi.

Özgü Namal'ın kariyerindeki bu yeni adım, hem hayranlarını heyecanlandırıyor hem de Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

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