Bahar dizisinde taş çatlatacak veda; Demet Evgar krizi büyüyor! 2. sezonda yeni başrol...

Demet Evgar 'ın sette olay çıkardığı iddiası, gündeme bomba gibi düşerken, konuya ilişkin açıklamalar da yavaş yavaş gelmeye başladı. Ünlü oyuncu, iddialar hakkında yaptığı açıklamada sakin ve zarif bir üslupla, bu söylentilerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Evgar, "Bunlar sadece dedikodu, gerçeklikle hiçbir ilgisi yok," diyerek iddiaları yalanladı ve set ortamında herhangi bir sorun yaşanmadığını vurguladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklama, Evgar'ın hayranları tarafından da destek gördü.

Ancak Demet Evgar'ın yeni sezonda olmayacağı iddiaları da devam ediyor. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Demet Evgar'ın sette olay çıkardığı iddiaları gündemde yerini korurken, rol arkadaşları Elit Andaç Çam ve Yasemin Kay Allen'dan destekleyici açıklamalar geldi. Elit Andaç Çam, Demet Evgar'ı övmekten geri durmayarak, böyle bir durumun mümkün olmadığını belirtti. "Demet, profesyonelliği ve zarafetiyle tanınır. Bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını herkes bilmeli," dedi.

Yasemin Kay Allen ise, çıkan söylentilerin tamamen dedikodudan ibaret olduğunu dile getirerek, Evgar'ın sette herhangi bir sorun yaratmadığını vurguladı.