Her sabah aç karnına mutlaka tüketiyor: 52’lik seda Akgül’e 6 ayda 25 kilo verdiren içecek!

Ünlü sunucu Seda Akgül, fazla kilolarıyla dikkat çektikten sonra büyük bir değişim sürecine girerek 6 ayda 25 kilo verdi. Sağlıklı yaşamı seçen Akgül, beslenme ve egzersiz rutininde yaptığı değişikliklerle adeta mum gibi eridi.
Ünlü sunucu Seda Akgül, fazla kilolarıyla dikkat çektikten sonra büyük bir değişim sürecine girerek 6 ayda 25 kilo verdi. Sağlıklı yaşamı seçen Akgül, beslenme ve egzersiz rutininde yaptığı değişikliklerle adeta mum gibi eridi.
SEDA AKGÜL'ÜN ZAYIFLAMA SIRRI!
🔶 Günde sadece iki öğün yemek yiyen Akgül, öğünler arasında yaklaşık 5-5,5 saat aç kalıyor.
🔶 Bu yöntemle metabolizmasını hızlandırmayı başardı.
🔶 Sabahları aç karnına sade kahve içiyor. Bu, metabolizmasını hızlandırarak gün boyu daha fazla kalori yakmasına yardımcı oluyor.
🔶 Sabah kahvaltısında tost tüketiyor, bu da ona gerekli enerjiyi sağlıyor ve öğlene kadar tok kalmasını sağlıyor.
🔶 Akşamları ise en hafif yiyecekleri tercih ediyor. Bu, sindirim sistemini yormadan kilo vermesine katkı sağlıyor.
SEDA AKGÜL'ÜN AÇ KARNINA KAHVE DİYETİ ☕✨
Sabah
Öğle
Ara Öğün
Akşam
Gece
Seda Akgül, bu yöntemin herkes için uygun olmadığını belirterek, diyet ve beslenme planları uygulanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurguluyor. Kendi vücut yapısının bu yönteme dayanıklı olduğunu belirten Akgül, kişisel sağlık durumlarına göre herkesin kendine uygun bir diyet ve egzersiz programı uygulaması gerektiğini ifade ediyor.