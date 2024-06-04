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Her sabah aç karnına mutlaka tüketiyor: 52'lik seda Akgül'e 6 ayda 25 kilo verdiren içecek!

Ünlü sunucu Seda Akgül, fazla kilolarıyla dikkat çektikten sonra yaşam tarzını tamamen değiştirerek büyük bir başarıya imza attı. 6 ayda tam 25 kilo vermeyi başaran ünlü sunucu, bu süreçte uyguladığı beslenme ve egzersiz rutinini takipçileriyle paylaştı. Seda Akgül’ün yağ yakıcı diyetinin detayları ve sağlıklı yaşam tüyoları, kilo vermek isteyenler için ilham kaynağı olabilir. İşte Seda Akgül’ün büyük değişiminin ardındaki beslenme ve egzersiz programı...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 08:22 Güncelleme 05 Haziran 2024, 08:37
Her sabah aç karnına mutlaka tüketiyor: 52’lik seda Akgül’e 6 ayda 25 kilo verdiren içecek!

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Ünlü sunucu Seda Akgül, fazla kilolarıyla dikkat çektikten sonra büyük bir değişim sürecine girerek 6 ayda 25 kilo verdi. Sağlıklı yaşamı seçen Akgül, beslenme ve egzersiz rutininde yaptığı değişikliklerle adeta mum gibi eridi.

SEDA AKGÜL'ÜN ZAYIFLAMA SIRRI!

🔶 Günde sadece iki öğün yemek yiyen Akgül, öğünler arasında yaklaşık 5-5,5 saat aç kalıyor.

🔶 Bu yöntemle metabolizmasını hızlandırmayı başardı.

🔶 Sabahları aç karnına sade kahve içiyor. Bu, metabolizmasını hızlandırarak gün boyu daha fazla kalori yakmasına yardımcı oluyor.

🔶 Sabah kahvaltısında tost tüketiyor, bu da ona gerekli enerjiyi sağlıyor ve öğlene kadar tok kalmasını sağlıyor.

🔶 Akşamları ise en hafif yiyecekleri tercih ediyor. Bu, sindirim sistemini yormadan kilo vermesine katkı sağlıyor.

SEDA AKGÜL'ÜN AÇ KARNINA KAHVE DİYETİ ☕✨

Sabah

  • 07:00 - Uyanır uyanmaz bir bardak sade kahve ☕ (Metabolizma hızlandırıcı!)
  • 08:00 - Tam tahıllı ekmekle yapılmış tost 🥪

Öğle

  • 13:00 - Hafif bir öğün 🍽️ (Sebze ağırlıklı salata veya protein kaynağı)

Ara Öğün

  • 16:00 - Ara öğün yok, sadece su 💧

Akşam

  • 19:00 - En hafif akşam yemeği 🥗 (Yoğurt, sebze yemeği veya çorba)

Gece

  • 22:00 - Yatmadan önce bol su 💧 (Sindirim ve detoks için)

Seda Akgül, bu yöntemin herkes için uygun olmadığını belirterek, diyet ve beslenme planları uygulanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurguluyor. Kendi vücut yapısının bu yönteme dayanıklı olduğunu belirten Akgül, kişisel sağlık durumlarına göre herkesin kendine uygun bir diyet ve egzersiz programı uygulaması gerektiğini ifade ediyor.

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