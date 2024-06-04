Ezel’deki Eyşan rolü için ilk teklif ona yapmışlardı! Kabul etmediği için çok pişman

İLK TEKLİF ONA GÖTÜRÜLDÜ İddialara göre, Eyşan karakteri için ilk olarak düşünülen isim Cansu Dere değil, başarılı oyuncu Zeynep Beşerler'miş. Beşerler'e bu önemli rol için teklif götürüldüğü ancak çeşitli sebeplerden dolayı teklifin kabul görmediği ortaya çıktı.

Katıldığı bir magazin programında Ezel dizisiyle ilgili soruları yanıtlayan Zeynep Beşerler, Eyşan rolü için kendisine teklif geldiğini doğruladı.

Bu itiraf, Ezel hayranlarını şaşırtırken, dizinin casting sürecine dair bilinmeyen bir perdeyi de araladı.

Ezel Türk televizyon tarihindeki önemli yeri ve unutulmaz karakterleriyle sadece bir dizi olmanın ötesine geçerek bir fenomene dönüşmüştü. Bu yeni detay ise Ezel'in perde arkasındaki ilginç hikayelere bir yenisini daha ekledi.