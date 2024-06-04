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Ezel'deki Eyşan rolü için ilk teklif ona yapmışlardı! Kabul etmediği için çok pişman

Ezel dizisi Türk televizyon tarihinde bir döneme damgasını vurmuş, izleyicilerini ekran başına kilitlemiş unutulmaz bir yapıt olarak kabul ediliyor. Her sahnesinde soluksuz izlenen bu dizinin perde arkasında gizlenen ilginç detaylar izleyicilerin daha derin bir bakış açısıyla diziye yaklaşmalarını sağlayacak nitelikte. Öyle bir bilgi ortaya çıktı ki duyanlar şaşıp kalacak.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 12:08 Güncelleme 05 Haziran 2024, 12:08
Ezel’deki Eyşan rolü için ilk teklif ona yapmışlardı! Kabul etmediği için çok pişman

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Ezel dizisinin merkezinde yer alan karakterlerden biri olan Eyşan hem güzelliği hem de tarzıyla dizinin en dikkat çeken figürlerinden biriydi. Bu unutulmaz karaktere başarılı oyuncu Cansu Dere hayat verdi. Dere'nin etkileyici performansı Eyşan'ı dizi tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri haline getirdi. Ancak zamanla ortaya çıkan bir bilgi Eyşan karakteri için ilk tercih edilen oyuncunun Cansu Dere olmadığını gözler önüne serdi.

EYŞAN'I BAŞKA BİR İSİM CANLANDIRABİLİRDİ

2009-2011 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine damga vuran Ezel dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla hala akıllarda.

Özellikle Cansu Dere'nin hayat verdiği Eyşan karakteri, dizinin en dikkat çekici ve sevilen karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak ortaya çıkan şaşırtıcı bir detay Eyşan karakterini bambaşka bir yüzle izleyebileceğimizi gözler önüne serdi.

İLK TEKLİF ONA GÖTÜRÜLDÜ

İddialara göre, Eyşan karakteri için ilk olarak düşünülen isim Cansu Dere değil, başarılı oyuncu Zeynep Beşerler'miş. Beşerler'e bu önemli rol için teklif götürüldüğü ancak çeşitli sebeplerden dolayı teklifin kabul görmediği ortaya çıktı.

Katıldığı bir magazin programında Ezel dizisiyle ilgili soruları yanıtlayan Zeynep Beşerler, Eyşan rolü için kendisine teklif geldiğini doğruladı.

Bu itiraf, Ezel hayranlarını şaşırtırken, dizinin casting sürecine dair bilinmeyen bir perdeyi de araladı.

Ezel Türk televizyon tarihindeki önemli yeri ve unutulmaz karakterleriyle sadece bir dizi olmanın ötesine geçerek bir fenomene dönüşmüştü. Bu yeni detay ise Ezel'in perde arkasındaki ilginç hikayelere bir yenisini daha ekledi.

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