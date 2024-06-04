O projede gören gözlerine inanamayacak! Yalı Çapkını’nın Kazım Ağası’ydı!

Polatoğulları, son iki sezondur "Yalı Çapkını" dizisindeki Kazım Ağa rolüyle izleyiciyi büyüledi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tıpkı geçen yaz olduğu gibi yeni bir film anlaşması imzaladı.
Polatoğulları, son iki sezondur "Yalı Çapkını" dizisindeki Kazım Ağa rolüyle izleyiciyi büyüledi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tıpkı geçen yaz olduğu gibi yeni bir film anlaşması imzaladı.
Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları, bu yaz Murat Şeker imzalı fenomen film serisi "Çakallarla Dans"ın 7. filminde rol alacak.
Polatoğulları, iki sezondur "Yalı Çapkını" dizisiyle izleyiciyi büyüledi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tıpkı geçen yaz olduğu gibi yeni bir film anlaşması yaptı.
Polatoğulları'nın filmde hangi rolü oynayacağı henüz bilinmiyor.
Ancak tiyatroda da birlikte rol aldığı yakın dostu Şevket Çoruh'un da filmde başrol oynayacağı kesinleşti.
"Çakallarla Dans" serisi, 2004 yılından beri izleyicileri eğlendirmeye devam ediyor.
Son film "Çakallarla Dans: Hiçbir Şey Eski Değil" 2021 yılında vizyona girdi ve gişede büyük başarı yakaladı.
Diren Polatoğulları'nın hayranları, onu "Çakallarla Dans" serisinde izlemeyi sabırsızlıkla bekliyor.