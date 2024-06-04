O projede gören gözlerine inanamayacak! Yalı Çapkını’nın Kazım Ağası’ydı!

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Polatoğulları, son iki sezondur "Yalı Çapkını" dizisindeki Kazım Ağa rolüyle izleyiciyi büyüledi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tıpkı geçen yaz olduğu gibi yeni bir film anlaşması imzaladı.

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları, bu yaz Murat Şeker imzalı fenomen film serisi "Çakallarla Dans"ın 7. filminde rol alacak. Polatoğulları, iki sezondur "Yalı Çapkını" dizisiyle izleyiciyi büyüledi. Dizinin sezon finali yapmasının ardından tıpkı geçen yaz olduğu gibi yeni bir film anlaşması yaptı.