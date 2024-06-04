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60 günde 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti! 61 yaşında yağ ve ödemi şak diye eritti! "Sabahları 2 adet yiyerek..."

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde. Görünüşündeki değişimi fark eden hayranları, Yıldızhan'ın nasıl bu kadar hızlı kilo verdiğini merak etmeye başladı. Gizem çözüldü: İşte İzzet Yıldızhan'ın yağı ve ödemi eriten, 2 ayda 8 kilo verdiren diyeti!

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 13:59 Güncelleme 04 Haziran 2024, 14:02
60 günde 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti! 61 yaşında yağ ve ödemi şak diye eritti! Sabahları 2 adet yiyerek... 1

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, son zamanlarda verdiği kilolarla hayranlarını şaşırttı. Kısa sürede 8 kilo vermeyi başaran Yıldızhan'ın sırrı merak konusu oldu. Bu sırrın arkasındaki diyet programı ise ortaya çıktı.

60 günde 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti! 61 yaşında yağ ve ödemi şak diye eritti! Sabahları 2 adet yiyerek... 2

2 AYDA ERİDİ

İzzet Yıldızhan 2 ayda eridi görenler şaştı kaldı! İşte kilo verme formülünü açıklayan İzzet Yıldızhan'ın diyet listesi...

60 günde 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti! 61 yaşında yağ ve ödemi şak diye eritti! Sabahları 2 adet yiyerek... 3

9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan fit görünümü ile dikkat çekmeyi başarıyor.

2022 yılında verdiği röportajda, "Sabahları iki adet yumurta, akşamları ise sadece ızgara balık yiyerek zayıfladım." ifadelerine yer vermişti. Peki, nedir bu 2 öğünlü diyet?

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