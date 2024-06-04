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34'lük oyuncu 32 bedene böyle düştü! Yasemin Allen'in ergenlikteki kiloları şoke etti! Haftada 2 gün...

Yasemin Kay Allen'in geçmişte kilolu haliyle dikkat çeken fotoğrafları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak günümüzde, kusursuz fiziğiyle hayranlık uyandıran Allen'in birkaç yıl içindeki bu büyük değişimi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Koyu saçları ve kilolu görünümünden tamamen uzaklaşarak fit ve sağlıklı bir görünüme kavuşan Allen, bu dönüşümü nasıl başardı? Geçmişte, koyu saçları ve daha kilolu görünümüyle bilinen Yasemin Kay Allen, bugünlerde fit ve çekici fiziğiyle göz kamaştırıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 07:49 Güncelleme 05 Haziran 2024, 08:06
34’lük oyuncu 32 bedene böyle düştü! Yasemin Allen’in ergenlikteki kiloları şoke etti! Haftada 2 gün...

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Yasemin Kay Allen'in geçmişteki kilolu haliyle dikkat çeken fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde ise kusursuz fiziğiyle büyük ilgi çeken Allen'in birkaç sene içerisindeki değişimi merak ediliyor.

Koyu saçları ve o dönemdeki kilolu görünümünden uzaklaşarak, fit ve sağlıklı bir görüntüye kavuşan Allen'in bu değişimi nasıl başardığı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda bir dergiye röportaj veren Allen formuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Ben et yiyorum hala, ama az yemeye çalışıyorum. Zaten protein almam gerekiyor. Vejetaryen ve vegan beslenmek çok emek isteyen beslenme şekilleri, sürekli yemeklerini hazırlayıp sürekli takviye alman gerekiyor dışarıdan."

Allen, formda kalmak için 5:2 aralıklı oruç diyeti ve haftada 4 gün spor yaptığını da açıkladı.

5:2 ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?,

Son dönemde popülerlik kazanan 5:2 intermittent fasting diyeti, haftanın beş günü normal beslenmeye odaklanırken, sadece iki gün boyunca yüzde 25 kalori alımıyla oruç tutmayı içeren bir yöntemdir.

Bu diyetin faydaları:

Esnek zamanlama
Kalori kısıtlaması
Çeşitli besin seçenekleri
Metabolizmayı hızlandırır
Vücut yağlarının yakılmasına yardımcı olur
Tokluk hissini artırır
Zihinsel berraklığı sağlar.

Yasemin Kay Allen'in bu değişimi birçok kişiye ilham veriyor. Siz de formda kalmak ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek istiyorsanız, 5:2 aralıklı oruç diyetini ve düzenli sporu deneyebilirsiniz.

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