34’lük oyuncu 32 bedene böyle düştü! Yasemin Allen’in ergenlikteki kiloları şoke etti! Haftada 2 gün...

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Yasemin Kay Allen'in geçmişteki kilolu haliyle dikkat çeken fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu. Şimdilerde ise kusursuz fiziğiyle büyük ilgi çeken Allen'in birkaç sene içerisindeki değişimi merak ediliyor.

Koyu saçları ve o dönemdeki kilolu görünümünden uzaklaşarak, fit ve sağlıklı bir görüntüye kavuşan Allen'in bu değişimi nasıl başardığı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda bir dergiye röportaj veren Allen formuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;