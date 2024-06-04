3 yılda 2 çocuk! Merih Demiral'ın ikinci çocuğunu gören gözlerine inanamıyor! Eşiyle hastane pozları ortaya çıktı

Merih Demiral ve eşi, üç yıl içinde ikinci çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşıyor. Ünlü futbolcunun eşi, doğum sonrası hastane odasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak mutluluklarını hayranlarıyla paylaştı. Bu güzel haber, çiftin takipçileri arasında büyük bir heyecan ve mutluluk yarattı.
Ünlü futbolcu Merih Demiral, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor! Eşiyle birlikte hastane odasında çektirdikleri pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Milli futbolcu Merih Demiral ve eşi Heidi Lushtaku, ikinci kez ebeveyn olmanın sevincini yaşıyor. Demiral, Suudi Arabistan'da Al-Ahli takımında forma giyerken, 2021'de Heidi Lushtaku ile evlenmişti.
Mutlu çiftin ilk çocukları Kais Ömer 2022'de dünyaya gelmişti. Özel hayatlarını genellikle özel tutan çift, hayranlarıyla sevinçlerini paylaşmaktan çekinmiyor.