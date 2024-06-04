3 yılda 2 çocuk! Merih Demiral'ın ikinci çocuğunu gören gözlerine inanamıyor! Eşiyle hastane pozları ortaya çıktı

Merih Demiral ve eşi, üç yıl içinde ikinci çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşıyor. Ünlü futbolcunun eşi, doğum sonrası hastane odasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak mutluluklarını hayranlarıyla paylaştı. Bu güzel haber, çiftin takipçileri arasında büyük bir heyecan ve mutluluk yarattı.