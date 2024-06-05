Kızılcık Şerbeti Çimen’in yerine o isim geçecek; 4 oyuncu diziden aynı anda ayrıldı! Yeni kadro...

Nilay 'ın itiraflarının ardından, Kıvılcım 'ın yaşadığı krizler izleyicileri ekran başına kilitleyecek . "Nilay neyi itiraf edecek Firdevs Hanım, Ömer'le ne ilgisi var?!" sorularıyla bocalayan Kıvılcım, büyük bir yıkımın eşiğinde olacak. Diğer yandan Fatih , yani Adnan Bey , Görkem 'in kapısına dayanarak olayların seyrini değiştirecek.

Fragmanın en dikkat çekici sahnelerinden biri de, finalde bir karakterin başına gelecek talihsiz bir olayı işaret ediyor. Mustafa'yı yaralı halde gördüğümüz sahnede, bir başka kişinin merdivenlerden düşmesi izleyicileri endişelendirdi. Bu gizemli olayın kimin başına geldiği sezon finaliyle ortaya çıkacak.

Kızılcık Şerbeti, kaos dolu bu sezon finaliyle izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu final bölümü, dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.