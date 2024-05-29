42'lik Elif Sümbül Sert sırrını açıkladı! "Aktarlarda bulabileceğiniz…" 3 ayda 33 kilo verdi!

Elif Sümbül Sert, "Çalıkuşu" dizisinde canlandırdığı 'Sütlü Nuriye' karakteriyle tanınmasının ardından, doğum sonrası aldığı kiloları hızlı bir şekilde vermesiyle dikkat çekti.
Elif Sümbül Sert, "Çalıkuşu" dizisinde canlandırdığı 'Sütlü Nuriye' karakteriyle tanınmasının ardından, doğum sonrası aldığı kiloları hızlı bir şekilde vermesiyle dikkat çekti.
Elif Sümbül Sert 2014 yılında verdiği bir röportajda, 33 kilo verme sürecini ve bu süreçte yaşadığı değişiklikleri anlattı. İşte o röportajdan öne çıkanlar;
"İnsanlar özel bir diyet, özel bir spor yaptığımı zannediyorlar ama hayır. Normal süreçte gerçekleşen bir olay bu... Evliliğim bitti ve çocuklarımla birlikte yeni bir hayat kurmaya başladım. İstanbul'da bu sektörde bunlar zor işler. O stresle başladı aslında her şey... Kilo birden kaçtı. (gülüyor) Akabinde plates bilgim var, düzensiz beslenme diyeyim bir de ama hamur işi yiyerek değil. Çok fazla bitki çayı içiyordum. Metabolizmayı hızlandıracak bitkisel ilaçlar tükettim, aktarlarda bulabileceğiniz…"
"Bir yandan hayatın koşturmacasıyla zayıflamaya başladım. Bir yıllık süreçte... Ağustosta başladım Çalıkuşu dizisine. Hayatımın değişimi o dönemde başlıyor. Son 3 ayda birden bire gitti. Karakterin devamlılığı gereği kilo vermem yasaktı. Bana, kilolu olduğum için beni kadroya dâhil ettiklerini söylüyorlardı."
"Son 3 ayda dansa ilgim arttı ve eğitim almaya başladım. Aldığım dersler çok efor gerektiriyordu. İlk günler kamyon çarpmışa dönüyordum. O süreçte birden ivme kazandı ve hızla zayıflamaya başladım. Sette her hafta benim kıyafetlerim daraltılıyordu ve kostüm ekibi 'Yine mi Elif!' diye kızıyordu."
"Mesele ne yediğin değil ne yaktığın önemli, hareketinizi artırın, kendinizi mutlu edecek şeylere yönelin. Ha tabi bazı şeylere dikkat etmek gerekir; dengeli beslenmek, daha fazla hareket etmek, bol bitki çayı ve bol su ile metabolizmanızı hızlandırmak... Bu aralar 52-55 kiloda gidip geliyorum ve annem, 'Dikkat et kızım yeniden kilo almayasın' diyor. Ben de kendimi kaptırıyorum biraz yemeğe ama sonra bütün gün çocukların peşinden koşturuyorum."
3 AYDA 33 KİLO VERDİREN ŞEKERSİZ DİYET
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