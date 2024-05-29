Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızı Demet’e bakın! Fahriye Evcen'in kardeşiyle olan benzerliği inanılmaz...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit, bu kez baldızıyla gündem oldu. Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet'i görenler dönüp bir daha baktı. Abla-kardeş arasındaki benzerlik ağızları açık bırakırken "Güzellik genetik" yorumu yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli kız kardeşi Demet...