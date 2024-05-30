4.5 ayda 30 kilo eriten Ata Demirer diyeti! 51 yaşında 140 kiloyu jet gibi verdi! "Her sabah 45 dakika..."

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Ünlü komedyen Ata Demirer, son zamanlarda verdiği kilolar ve yenilenmiş fit görünümüyle hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Bir zamanlar 140 kiloya kadar çıkan Demirer, 30 kilo vererek daha sağlıklı ve dinç bir görünüme kavuştu. Bu süreçte sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizi hayatının merkezine koyarak büyük bir değişim gerçekleştirdi.





Sağlıklı Yaşamın Temelleri

Demirer, "30 kilo verdim ve bu benim için uzun bir maraton oldu. 2.5 yıl boyunca sağlıklı beslenme ve düzenli spor yaparak bu kilolardan kurtuldum. Hızlı çözümler yerine, sabırlı ve disiplinli bir süreç gerekiyor," dedi. İnsülin direnci ve bozuk glisemik indeks gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyleyen ünlü komedyen, bu problemleri aşmak için dengeli ve düzenli bir diyet programı uyguladığını ifade etti.