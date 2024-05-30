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Son dakika: Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl? 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır, geçtiğimiz mart ayında apar topar hastaneye kaldırılmış beyin damarına pıhtı attığı öğrenilmişti. İnanır, bugün yeniden hastaneye kaldırıldı. Sevenlerini endişelendiren haber hakkında 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Peki Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 17:16 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:43
Son dakika: Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu nasıl? 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’dan açıklama

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Kadir İnanır ile ilgili sevenlerini üzen bir haber geldi.

Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı.

75 yaşındaki ünlü oyuncunun, bugün yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

DOKTORLARI AÇIKLAMA YAPACAK

Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Jülide Kural, İnanır'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kamuoyuna duyurulur

Değerli Halkımız;

Bildiğiniz üzere Kadir İnanır, bir süredir fizik tedavisine devam etmekteydi. En başından beri bu süreci yöneten Türkiye'nin en önemli beyin cerrahlarından Uğur Türe'nin yönlendirmesiyle, zaman zaman olduğu gibi 29 Mayıs günü de bir tür check-up amacıyla kontrollerini gerçekleştirmek üzere Yeditepe Üniversitesi Hasanesi'ne gelmiş bulunmaktadır. Birkaç gün sürecek olan rutin kontrollerinin ardından fizik tedaviye devam edecektir. Önemli, yaşamsal risk barındıran herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kadir İnanır'ı seven ve onun sağlığı için kaygı duyan sizlerin ne denli merakla bu süreci takip ettiğinize yakından tanığım. Bu konuda çıkan haberler kimi zaman gerçeği yansıtmadığından bu kısa açıklamayı sizinle paylaşmanın doğru olduğuna inanıyorum.

Kadir İnanır, Yeditepe Üniversite Hastanesi'nde Uğur Türe ve tüm sağlık çalışanlarının emeğiyle tedavi sürecine devam etmektedir. Bu süreç salt kontrol amaçlı oluşmuştur. Önemli bir gelişme olduğunda sizinle bunu paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Tek ricam çıkacak gerçek dışı haberlere kulağınız ıkapamanızdır. Tahmin edeceğiniz gibi bu tür durumlar uzun soluklu ve emek isteyen bir zaman diliminde ancak sonuca ulaşabilir. Bu sabrın ve özenin siz sevenlerinde oludğuna inanıyorum. Bu konudaki en büyük güvencemiz Kadir İnanır'ın mücadele gücü ve kararlılığıdır.

Hepimizin bildiği gibi bu ülke topraklarının onun sağduyusuna, vicdanına ve değiştirebilme gücüne ihtiyacı var.

Saygılarımla
Jülide Kural"

Kadir İnanır'dan haber var

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