Pesketaryen diyeti ile resmen eridi! "Ergenlikte 70 kiloydum..." Sen Anlat Karadeniz'in Nefesi İrem Helvacıoğlu 6 ayda 20 kilo verdi!

"ACIKINCA SU İÇİP ERKEN UYUYORUM"
Helvacıoğlu, "Acıkınca su içip erken uyuyorum" diyerek, bu basit alışkanlığın da kilo vermesine yardımcı olduğunu ifade etti. Annesinin kendisini her gördüğünde "Sen çok kilo vermişsin, çok zayıflamışsın, hasta olacaksın" dediğini paylaşan oyuncu, hasta olmadığını ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.
PESKETARYEN DİYETİN FAYDALARI
Pesketaryen diyetin birçok sağlık faydası bulunmaktadır. Balık ve sebze ağırlıklı beslenme, yüksek oranda Omega-3 içerdiğinden unutkanlığı önler, göz sağlığına fayda sağlar, kalp damar hastalıklarından korur ve kemikleri güçlendirir. Araştırmalar, ayda en az bir kez balık yiyen ve diğer et türlerini tüketmeyenlerin, et yiyenlere oranla bağırsak kanserine yakalanma riskinin yüzde 43 daha az olduğunu göstermektedir.
2 GÜNLÜK ÖRNEK PESKETARYEN DİYETİ
1. Gün:
- Sabah: 🧀 Beyaz peynir, 🥚 yumurta, çeri domates, maydanoz, zeytin, tam buğday ekmeği
- Öğle: 🥣 Mercimek çorbası, dereotlu bakla yemeği, zerdeçallı yoğurt
- Ara: Yarım nar, badem
- Akşam: 🐟 Izgara sarı kanat, roka salatası, fırında biberiyeli patates
- Ara: 🥛 Kefir, kivi
2. Gün:
- Sabah: 🥛 Süt, yulaf ezmesi, chia tohumu, avokado, ananas, tarçın
- Öğle: 🍲 Balkabağı çorbası, mercimekli bulgur pilavı, yer elması cacığı
- Ara: 🍐 Ayva, zencefilli ıhlamur çayı
- Akşam: 🍜 Tarhana çorbası, nohut yemeği, kırmızı havuçlu-maydanoz salatası, ayran
- Ara: 🌰 Ceviz içi, mandalina
🚨 Sağlık Uyarısı: Lütfen bu diyet listesini uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışın. Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, uygun bir beslenme planı belirlemek için bir uzmana danışmak önemlidir. Ayrıca, yeterli beslenme ve dengeli bir diyet için çeşitli besinleri tüketmeyi unutmayın.