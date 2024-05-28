Pesketaryen diyeti ile resmen eridi! "Ergenlikte 70 kiloydum..." Sen Anlat Karadeniz'in Nefesi İrem Helvacıoğlu 6 ayda 20 kilo verdi!

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2010 yılında adım attığı ekran kariyerinde, Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerdeki rolleriyle tanınmaya başladı. Ancak onu asıl şöhrete kavuşturan rol, Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Nefes karakteri oldu. Hem oyunculuğu hem de fit vücuduyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda ergenlik döneminde aldığı kiloları nasıl verdiğini açıkladı.

PESKETARYEN DİYETİ İLE ZAYIFLADI Helvacıoğlu, ergenlik döneminde 70 kiloya ulaştığını ve bu kiloları 6 ayda nasıl verdiğini anlattı. "Ergenlik dönemimde 70 kiloydum. O dönemde hem ergenlikten dolayı hem de bazı geçirdiğim operasyonlardan dolayı kilo aldım," diyen Helvacıoğlu, pesketaryen diyeti sayesinde zayıfladığını belirtti.