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Sahneye mayoyla çıktı 10. Yıl Marşı'nı söyledi! Şarkıcı Hadise'nin o görüntüleri eleştiri yağmuruna tutuldu: "Bu kıyafetle 10. Yıl marşı mı söylenir!"

Ünlü şarkıcı Hadise, hem sahne performansıyla hem de giydiği kıyafetlerle gündem olmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Beşiktaş'ta sahne alan ünlü şarkıcı, sahnede mayoyla 10. Yıl Marşı'nı söylemesi tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kişi “Çıktık açık alınla” diye başlıyor marş, o açıklığı bunlar yanlış anlamışlar!", "Yakışmadı Hadise", "Bu toplumun inanç ve değerleri var" yorumlarında bulundu. İşte Hadise'nin skandal görüntüleri ve gelen yorumlar...

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 22:05 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 22:32
Sahneye mayoyla çıktı 10. Yıl Marşı’nı söyledi! Şarkıcı Hadise’nin o görüntüleri eleştiri yağmuruna tutuldu: Bu kıyafetle 10. Yıl marşı mı söylenir!

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38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda gündeme aşk hayatıyla düşmüştü.

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra geçen günlerde kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti.

MAYOYLA MARŞ SÖYLEDİ!
Her hareketiyle çok konuşulan isimlerinden Hadise, bu kez skandal bir olayla gündeme geldi.

Hadise sahneye mayoyla çıkıp 10. Yıl Marşı'nı söyledi! İşte o anlar...

Konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı, son olarak İstanbul Beşiktaş'ta sahne aldı. Sahneye çıkan Hadise, mayoyla 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Pek çok kişi, 10. Yıl Marşı'nı söylediği kıyafetinin marşa saygısızlık olduğunu değerlendirdi.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından adeta infial yarattı. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İşte Hadise'ye sosyal medyadan gelen bazı tepkiler...

"Çıktık açık alınla" diye başlıyor marş, o açıklığı bunlar yanlış anlamışlar!"

Hadise marşı çok yanlış anlamış. 10.yıl marşında "çıktık açık alınla deniyor," donla çıktık g***açık denmiyor. Bir sonraki hamle donsuz çıkmak...

10. yıl marşını bu kıyafetle söylemek? Ülkece her konuda kadınların yanındayız ama bakın Hadise bambaşka bir tehlike. Kadın hakları diyip başarılı kadınların konserlerini gölgelemeye çalışan bir karakter. Umarım gerçek yüzün ortaya çıkar.

"Hadise abla seni severiz tamam da 10. yıl marşını kilotla söylemek ne bilim yakışmadı be"

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