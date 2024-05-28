Sahneye mayoyla çıktı 10. Yıl Marşı'nı söyledi! Şarkıcı Hadise'nin o görüntüleri eleştiri yağmuruna tutuldu: "Bu kıyafetle 10. Yıl marşı mı söylenir!"

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda gündeme aşk hayatıyla düşmüştü.
38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda gündeme aşk hayatıyla düşmüştü.
Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra geçen günlerde kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti.
MAYOYLA MARŞ SÖYLEDİ!
Her hareketiyle çok konuşulan isimlerinden Hadise, bu kez skandal bir olayla gündeme geldi.
Konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı, son olarak İstanbul Beşiktaş'ta sahne aldı. Sahneye çıkan Hadise, mayoyla 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Pek çok kişi, 10. Yıl Marşı'nı söylediği kıyafetinin marşa saygısızlık olduğunu değerlendirdi.
Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından adeta infial yarattı. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İşte Hadise'ye sosyal medyadan gelen bazı tepkiler...
"Çıktık açık alınla" diye başlıyor marş, o açıklığı bunlar yanlış anlamışlar!"
Hadise marşı çok yanlış anlamış. 10.yıl marşında "çıktık açık alınla deniyor," donla çıktık g***açık denmiyor. Bir sonraki hamle donsuz çıkmak...
10. yıl marşını bu kıyafetle söylemek? Ülkece her konuda kadınların yanındayız ama bakın Hadise bambaşka bir tehlike. Kadın hakları diyip başarılı kadınların konserlerini gölgelemeye çalışan bir karakter. Umarım gerçek yüzün ortaya çıkar.
"Hadise abla seni severiz tamam da 10. yıl marşını kilotla söylemek ne bilim yakışmadı be"