Sahneye mayoyla çıktı 10. Yıl Marşı'nı söyledi! Şarkıcı Hadise'nin o görüntüleri eleştiri yağmuruna tutuldu: "Bu kıyafetle 10. Yıl marşı mı söylenir!"

Konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı, son olarak İstanbul Beşiktaş'ta sahne aldı. Sahneye çıkan Hadise, mayoyla 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Pek çok kişi, 10. Yıl Marşı'nı söylediği kıyafetinin marşa saygısızlık olduğunu değerlendirdi.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından adeta infial yarattı. Tepkilerin ardı arkası kesilmedi. İşte Hadise'ye sosyal medyadan gelen bazı tepkiler...

"Çıktık açık alınla" diye başlıyor marş, o açıklığı bunlar yanlış anlamışlar!"

Hadise marşı çok yanlış anlamış. 10.yıl marşında "çıktık açık alınla deniyor," donla çıktık g***açık denmiyor. Bir sonraki hamle donsuz çıkmak...