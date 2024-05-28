SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Bahar setinde akılalmaz olay! Demet Evgar'ın asistana küfür ettiği iddia edildi! “Başrol oyuncusu ağlayarak af diledi”

Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Demet Evgar, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisi ile ilgili bir iddia ağızları açık bıraktı. İddiaya göre; Demet Evgar, kendi sahne süresi ile ilgili soru soran yönetmen asistanına sesini yükseltti ve ardından küfür içeren bir konuşma yaptı. Bunun üzerine set karıştı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 15:10 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 15:10
Bahar setinde akılalmaz olay! Demet Evgar’ın asistana küfür ettiği iddia edildi! “Başrol oyuncusu ağlayarak af diledi”

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerle başrolü paylaşan Demet Evgar hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, hakkında çıkan ilginç bir iddiayla gündeme geldi.

16. bölümüyle sezon arası verecek olan dizinin başrolü olan Evgar hakkında 'Aramızda Kalmasın' programında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

'KÜFÜR ETTİ' İDDİASI!
Söylenenlere göre; başarılı oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde kendi sahne süresi ile ilgili soru soran yönetmen asistanına sesini yükseltti ve ardından küfür içeren bir konuşma yaptı.

SET PAYDOS EDİLDİ
Asistan, Evgar'ın kendisine küfür etmesinin ardından konuyu dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'a taşıdı.

Yönetmen ise ekibinden birine yapılan bu saygısızlığı kabul etmeyeceğini söyleyerek seti paydos etti.

Yönetmen aynı zamanda, Evgar'ın özür dilemediği takdirde setin başlamayacağını da belirtti. Bunun üzerine başrol oyuncusunun ağlayarak af dilediği öne sürüldü.

"ŞUBAT'TAN BERİ DEVAM EDİYOR"

Müge Dağıstanlı, ortaya çıkan iddialar hakkında "Bu sorun Şubat'tan beridir devam ediyor. Sorunun ise Demet Evgar'ın zaman zaman yönetmeni dinlememesi, kostüm yapan ekibi zora sokması gibi durumlar olduğu söylendi" dedi.

Demet Evgar ise hakkında çıkan iddialara karşı henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planına karşı atılacak adımlar masada
İstanbul Pendik’teki kan donduran olayda flaş gözaltı! Dört ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Ön otopsi raporu ortaya çıktı!
Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!
FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Son dakika: Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde
Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den YPG/PKK’nın teröristan seçimlerine tepki: Senarist ABD! Şam ile ortak operasyon yapılmalı
Papa Francis’ten sapkınlık itirafı! Papa ve ruhban okulları ‘i**e’lerle dolu deyip eşcinsellere kilise yasağı istedi
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca
SON DAKİKA