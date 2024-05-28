Bahar setinde akılalmaz olay! Demet Evgar’ın asistana küfür ettiği iddia edildi! “Başrol oyuncusu ağlayarak af diledi”

'KÜFÜR ETTİ' İDDİASI!

Söylenenlere göre; başarılı oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde kendi sahne süresi ile ilgili soru soran yönetmen asistanına sesini yükseltti ve ardından küfür içeren bir konuşma yaptı.

SET PAYDOS EDİLDİ

Asistan, Evgar'ın kendisine küfür etmesinin ardından konuyu dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt'a taşıdı.

Yönetmen ise ekibinden birine yapılan bu saygısızlığı kabul etmeyeceğini söyleyerek seti paydos etti.

Yönetmen aynı zamanda, Evgar'ın özür dilemediği takdirde setin başlamayacağını da belirtti. Bunun üzerine başrol oyuncusunun ağlayarak af dilediği öne sürüldü.