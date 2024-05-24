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Canan Karatay'ın gençliğini gören bir daha bakıyor! 61 yıl önceki görüntüleri hayran bıraktı

Sağlıklı beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez gençlik fotoğraflarıyla gündemde. Yıllar önce çekilen ve son zamanlarda bir televizyon programında ortaya çıkan gençlik kareleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 16:33 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 16:33
Canan Karatay’ın gençliğini gören bir daha bakıyor! 61 yıl önceki görüntüleri hayran bıraktı

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Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez gençlik fotoğraflarıyla gündeme geldi. 79 yaşındaki Karatay'ın 57 yıl önce çektirdiği fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yıllar önce katıldığı bir televizyon programında gençlik fotoğraflarını yayınlayan Karatay'ın 22 yaşındaki haline dair görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaştı. Bu fotoğraflar, Karatay'ın sadece sağlıklı yaşam önerileriyle değil, gençlik ve güzellik konusundaki sırlarıyla da merak uyandırdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Karatay'ın gençlik halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Birçok kişi, "Bu ne güzellik hocam", "Şimdiki mankenler yanında halt yemiş" gibi yorumlarla hayranlık ve şaşkınlıklarını ifade etti.

Karatay'ın gençlik fotoğrafları, onun sadece bilimsel alandaki çalışmalarıyla değil, aynı zamanda gençlik sırlarıyla da gündeme gelmesine neden oldu.

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