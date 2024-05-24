Canan Karatay’ın gençliğini gören bir daha bakıyor! 61 yıl önceki görüntüleri hayran bıraktı

Yıllar önce katıldığı bir televizyon programında gençlik fotoğraflarını yayınlayan Karatay'ın 22 yaşındaki haline dair görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak geniş bir kitleye ulaştı. Bu fotoğraflar, Karatay'ın sadece sağlıklı yaşam önerileriyle değil, gençlik ve güzellik konusundaki sırlarıyla da merak uyandırdı.