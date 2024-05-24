8 yıl önce evlendiler! Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'in...

Bir Zamanlar Çukurova, Ekmek Teknesi, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan Sibel Taşçıoğlu'nun özel hayatıyla gündem oldu. Şimdilerde Evrim Alasya, Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Taşçıoğlu'nun eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. 8 yıl önce evlenen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Erkan Kolçak Köstendil detayı ise dikkat çekti. Bakın Sibel Taşçıoğlu kiminle evliymiş...