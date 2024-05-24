Bir Zamanlar Çukurova, Ekmek Teknesi, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde rol alan Sibel Taşçıoğlu'nun özel hayatıyla gündem oldu. Şimdilerde Evrim Alasya, Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Taşçıoğlu'nun eşi merak edilip araştırılmaya başlandı. 8 yıl önce evlenen ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Erkan Kolçak Köstendil detayı ise dikkat çekti. Bakın Sibel Taşçıoğlu kiminle evliymiş...
Bir Zamanlar Çukurova, Ekmek Teknesi, Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerde rol alan Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?
1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.
2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı.