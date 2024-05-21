Kızıl Goncalar’da cenaze sahnesi ifşa oldu; 2. sezonda Cüneyd ölecek mi? 2 oyuncu ayrıldı, Mert Yazıcıoğlu...

3. Beklenen 3 Ay Arasında Dikkat Çeken Mantık Hatası: Dizinin sezon finaliyle birlikte izleyicilere 3 ay boyunca nasıl bekleyeceklerini düşündüren bir mantık hatası ortaya çıktı. Özellikle dikkatli izleyiciler, hikayenin bazı noktalarında tutarsızlıklar olduğunu fark etti.

Cüneyd'in Tabuttan Çıktığı Kızıl Goncalar Kamera Arkası Kafa Karıştırdı: Yeni Sezonda Cüneyd Ölecek mi? Kızıl Goncalar'ın setinde yaşanan sürpriz bir olay, izleyiciler arasında büyük bir heyecan ve spekülasyon dalgasına yol açtı. Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun tabutta yer aldığı kamera arkası görüntüleri, yeni sezonun gizemini arttırırken, izleyicilerde "Yeni sezondan spoiler mı?" sorularını akıllara getirdi. Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter Cüneyd'in tabutta yer aldığı kamera arkası görüntüleri, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. İzleyiciler, bu görüntülerin yeni sezonun gidişatı hakkında ipuçları verip vermeyeceği konusunda merak içindeyken, yapımcı şirket ise sessizliğini koruyor.

ÖZGÜ NAMAL'DAN YENİ PROJE Dizinin tatil arasında boş durmayan Özgü Namal, bir sinema filmi için Almanya'ya gidiyor. "Sarı Zarflar" adını taşıyan bu film, 19. Berlinale Ortak Yapım Marketi'nde 32 ülkeden seçilen 34 projeden biri olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı zamanda Türkiye'den seçilen tek proje olmasıyla da adından söz ettirmişti.

Filmin merak konusu olmasında Özgü Namal'ın yanı sıra, değerli tiyatrocu İpek Bilgin ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer alacak olması da etkili oldu. Bu üç yetenekli oyuncunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak olan "Sarı Zarflar", sinema dünyasında heyecanla beklenen yapımlardan biri haline geldi. Özgü Namal'ın kariyerindeki bu yeni adım, hem hayranlarını heyecanlandırıyor hem de Türk sinemasına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.