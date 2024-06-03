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Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Toplam 7 bin kadını kapsıyor... Başvurular e-Devlet'ten

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin ikinci dönemine dair detayları açıklayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 Euro (11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak" dedi. Projeye ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapıacak.

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 10:58 Güncelleme 03 Haziran 2024, 11:10
Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Toplam 7 bin kadını kapsıyor... Başvurular e-Devlet’ten

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Çalışma hayatının her kademesinde kadınlara sağlanan destek sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor" paylaşımında bulundu.


ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR... 12 AY BOYUNCA ANNELERE 325 EURO

Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek sağlanacak.



7 BİN KADIN FAYDALANACAK

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.


BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.



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