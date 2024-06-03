Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Toplam 7 bin kadını kapsıyor... Başvurular e-Devlet’ten

Çalışma hayatının her kademesinde kadınlara sağlanan destek sürüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
, "Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor"
paylaşımında bulundu.
ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR... 12 AY BOYUNCA ANNELERE 325 EURO
Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek sağlanacak.
7 BİN KADIN FAYDALANACAK
Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.