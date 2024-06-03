Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Toplam 7 bin kadını kapsıyor... Başvurular e-Devlet’ten

Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek sağlanacak.

Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.