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Yıllardır 53 kilo olmasını buna borçlu! 33'lük Bestemsu Özdemir'in zayıflık sırrı! 32 beden olmak için...

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, 33 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla ve zarif duruşuyla dikkat çekiyor. Yıllardır 53 kilo olan ve 32 beden giyen Özdemir, bu formunu nasıl koruduğunu ve sağlıklı yaşam sırlarını 2015 yılında yaptığı bir röportajda açıklamıştı. İşte o röportajdan öne çıkanlar ve Bestemsu Özdemir'in zayıflık sırları...

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 08:50 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 08:50
Yıllardır 53 kilo olmasını buna borçlu! 33’lük Bestemsu Özdemir’in zayıflık sırrı! 32 beden olmak için...

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Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, 33 yaşına gelmesine rağmen hala formda kalmayı başarıyor. Yıllardır 53 kilo olan ve 32 beden kıyafetler giyen Özdemir, zayıflık sırrını 2015 yılında verdiği bir röportajda açıklamıştı. İşte bu röportajdan öne çıkanlar... Bestemsu Özdemir, formunu korumanın sırrını disiplinli bir yaşam tarzına ve sağlıklı beslenmeye bağlıyor. Özdemir, sabah kahvaltısının günün en önemli öğünü olduğuna inanıyor ve güne mutlaka dengeli bir kahvaltı ile başlıyor.

"GÜNDE 1 ÖĞÜN BESLENİYORUM"

Pek bir şey yemiyorum. İşin sırrı o. Çok sağlıksız bir şey bunu asla yapmasınlar. Bünyem artık buna alıştı. Annem de çok zayıf bir kadın; 48 yaşında olmasına rağmen 34 beden. Günde 1, en fazla 2 öğün genelde salata yiyorum.

Ama içinde peyniri bir şekilde proteini olan salatalar yiyorum. Et, tavuk yerine balık tüketiyorum. Saat 19.00'dan sonra pek bir şey yememeye çalışıyorum.

Abur cubur, ekmek, makarna, pizza, gibi birçok şeyi yemem. Benim için en güzel menü; ızgara sebze yanında bir salata falan müthiş.

🥗 BESTEMSU ÖZDEMİR'İN TEK ÖĞÜN DİYETİ

🕛 Ana Öğün (Saat 12.00 - 14.00 Arası)

  • Proteinli Salata:

    • 🥬 Ispanak, roka, marul gibi yeşillikler
    • 🐟 100 gram ızgara balık (somon veya levrek)
    • 🍅 Çeri domates
    • 🥒 Salatalık
    • 🥑 Avokado
    • 🧀 Az miktarda keçi peyniri
    • 🫒 Zeytinyağı ve limon suyu ile soslanmış

  • Izgara Sebzeler:

    • 🥒 Izgara kabak
    • 🍆 Patlıcan
    • 🌶️ Biber
    • 🍋 Yanında limon dilimleri

📋 Genel Kurallar

  • 💧 Su Tüketimi: Gün boyunca en az 2-3 litre su içilmeli.
  • 🚫 Abur Cuburdan Kaçınma: Ekmek, makarna, pizza gibi karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerden uzak durulmalı.
  • 🕖 Yemek Saatleri: Saat 19.00'dan sonra herhangi bir şey yememeye özen gösterilmeli.

Bestemsu Özdemir'in zayıflık sırrı olan tek öğün diyetini uygularken, sağlıklı ve dengeli beslenme ilkelerine dikkat etmek önemlidir. Bu tür bir beslenme düzenini uygulamadan önce bir beslenme uzmanına danışmak faydalı olacaktır.

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