Yıllardır 53 kilo olmasını buna borçlu! 33’lük Bestemsu Özdemir’in zayıflık sırrı! 32 beden olmak için...

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir , 33 yaşına gelmesine rağmen hala formda kalmayı başarıyor. Yıllardır 53 kilo olan ve 32 beden kıyafetler giyen Özdemir, zayıflık sırrını 2015 yılında verdiği bir röportajda açıklamıştı. İşte bu röportajdan öne çıkanlar... Bestemsu Özdemir, formunu korumanın sırrını disiplinli bir yaşam tarzına ve sağlıklı beslenmeye bağlıyor. Özdemir, sabah kahvaltısının günün en önemli öğünü olduğuna inanıyor ve güne mutlaka dengeli bir kahvaltı ile başlıyor.

"GÜNDE 1 ÖĞÜN BESLENİYORUM"

Pek bir şey yemiyorum. İşin sırrı o. Çok sağlıksız bir şey bunu asla yapmasınlar. Bünyem artık buna alıştı. Annem de çok zayıf bir kadın; 48 yaşında olmasına rağmen 34 beden. Günde 1, en fazla 2 öğün genelde salata yiyorum.

Ama içinde peyniri bir şekilde proteini olan salatalar yiyorum. Et, tavuk yerine balık tüketiyorum. Saat 19.00'dan sonra pek bir şey yememeye çalışıyorum.