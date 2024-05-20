Doğukan Güngör sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Sarmaş dolaş yakalandı! “Bunu yayınlamayalım...”

Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Doğukan Güngör cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle ilk kez kameralara yansıdı. Sır gibi sakladığı sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Güngör, panik halleriyle dikkat çekerken "Bunu yayınlamayalım" dedi. Güngör'ün sevgilisi de tanıdık çıktı. İşte o görüntüler...