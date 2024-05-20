Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey'inden 22 yıllık itiraf! "Rolü bana ilk sunduklarında..."

Doğu Bey , Kurtlar Vadisi 'nin ilk sezonlarında kısa süre görünmesine rağmen, izleyiciler üzerinde derin bir iz bıraktı. Karizmatik, gizemli yapısı ve serinkanlı tavırlarıyla bilinen Doğu Bey, Akışık'ın ustalıkla sergilediği performans sayesinde efsanevi bir karakter haline geldi.

"6-7 BÖLÜM SONRA..."

Usta oyuncu ayrıca ilk sezon hakkında "Onun dizide olduğu süreçte dizide sokaktan anlatımlar vardı. Doğu Bey yani dizinin ağır tarafına pek dönmediler 5-6 ya da 7 bölüm oynadıktan sonra sezon bitti." şeklinde konuştu. Böylece ilk sezondaki 6-7 bölümün ardından asıl Doğu Bey karakterinin ortaya çıkmış olduğu öğrenildi.