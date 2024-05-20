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Hadise’den sıfır makyaj poz! Ne filtre ne photoshop! En cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören bir daha baktı

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise, önceki akşam verdiği konserin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 2 saat uyuduğunu belirten Hadise, en doğal haliyle kamera karşısına geçti ve yakın çekim paylaştı. Fotoğrafa filtre ve photohop uygulamayan şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Hadise'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 15:05 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 15:19
Hadise’den sıfır makyaj poz! Ne filtre ne photoshop! En cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören bir daha baktı 1

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Hadise’den sıfır makyaj poz! Ne filtre ne photoshop! En cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören bir daha baktı 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı, dün akşamki konserinde yer alan dans şovlarının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hadise’den sıfır makyaj poz! Ne filtre ne photoshop! En cesur haliyle yakın çekim paylaştı! Gören bir daha baktı 3

2 saat uyuduğunu belirten Hadise, en doğal haliyle kamera karşısına geçti ve yakın çekim paylaştı.

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